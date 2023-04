Na trgu goriv brez večjih sprememb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene bencina in dizla prihodnja dva tedna ostajajo nespremenjene. Foto: STA

Cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so po zvišanju trošarin ostale nespremenjene. Liter bencina še naprej stane 1,416 evra, liter dizelskega goriva pa 1,441 evra. Liter kurilnega olja se je pocenil z 1,033 evra na 1,022 evra. Te cene veljajo do vključno 8. maja.