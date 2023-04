Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če vlada v torek ne bo zvišala trošarin, bi se lahko cene pogonskih goriv nekoliko znižale. Tako bi cena bencina ostala blizu trenutne, to je 1,416 evra za liter. Cena pada tudi dizlu in pričakujemo lahko, da bo treba za liter obeh vrst goriva ob regionalnih cestah odšteti približno enako, so zapisali na Financah.