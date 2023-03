Te štiri države so bile proti, kaj pomeni izjema e-goriv?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le štiri države članice Evropske unije niso potrdile usmeritve, da se z letom 2035 v Evropi dovoli le še prodaja novih avtomobilov brez neposrednega izpusta CO2. Tudi izjema e-goriv, s katero so ugodili željam Nemčije, ne prinaša večjih sprememb. Izvedljivost načrtovane strategije bodo leta 2026 sicer še enkrat ocenili.

Potem ko je Nemčiji v zadnjem hipu pred odločilnim glasovanjem uspelo doseči dogovor o vključitvi e-goriv po letu 2035, so države članice Evropske unije pričakovano potrdile odločitev. Čez dvanajst let naj bi bila dovoljena le še prodaja novih avtomobilov brez neposrednih izpustov CO2. To strategijo bodo leta 2026 sicer še enkrat ocenili, zato bodo prihodnja leta pomembna tako na strani razvoja infrastrukture kot tudi avtomobilov.

Odločitev je sprejela večina držav EU, med njimi tudi Slovenija. Proti so bile Italija, Poljska, Romunija in Bolgarija.

#𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜🚨 𝘿𝙖𝙨 #𝙑𝙚𝙧𝙗𝙧𝙚𝙣𝙣𝙚𝙧𝘼𝙪𝙨 𝙠𝙤𝙢𝙢𝙩!



Wirklich? Ja, wirklich!



Die Mitgliedstaaten haben gerade dem Gesetz zugestimmt.



Was steht drin, wie geht es weiter und wie hat sich Wissing verzockt?🧵 pic.twitter.com/CClVXFrvtv — Michael Bloss (@micha_bloss) March 28, 2023

Izjema e-goriv le za maloserijske avtomobile

Tudi izjema e-goriv na te cilje bistveno ne bo vplivala. Ta goriva bo namreč mogoče uporabljati le v maloserijskih, navadno športnih avtomobilih znamk, kot so Porsche, Ferrari in podobne. Lastniki s temi avtomobili prevozijo tudi zelo malo kilometrov.

Izjema torej ne bo dovolila e-goriv v velikoserijskih modelih, s katerimi se izračuna skupni izpust CO2 posameznega proizvajalca. Če registriran avtomobil teh ciljev ne izpolnjuje, kazen znaša kar 95 evrov za vsak gram CO2 na registriran avtomobil.