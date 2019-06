Na Tolminskem se je huje poškodoval nemški gorski kolesar

Včeraj se je med vasjo Krn in planino Pretovč izgubil 51-letni nemški gorski kolesar. Pogrešanega so dobro uro po prejetju obvestila našli na stari poti iz smeri planine Pretovč proti naselju Zatolmin. Huje poškodovanega ponesrečenca so reševalci oskrbeli in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova gorica, so bili včeraj popoldne policisti Policijske postaje Tolmin obveščeni o pogrešanem 51-letnem gorskem kolesarju, ki je sicer državljan Nemčije.

Slednji se je s kolesom odpravil iz kampa v Kobaridu po lokalni cesti do vasi Gabrje, nato se je po stari cesti povzpel do vasi Krn. S kolesom je od tam nadaljeval po stari poti do planine Pretovč, ki sicer velja za najvišjo točko ture.

Padel deset metrov pod planinsko stezo

Ker se je pogrešani nazadnje javil ob 12. uri, so bližnji posumili, da je nekaj narobe, in so na pomoč zato poklicali tolminske policiste. Pod njihovim vodstvom je bila izpeljana iskalna akcija. Dobro uro zatem so pogrešanega nemškega državljana našli na stari poti iz smeri planine Pretovč proti naselju Zatolmin izven urejene poti.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je kolesar, ki je med vožnjo uporabljal ustrezno kolesarsko opremo, pri spustu po ostrem desnem ovinku izgubil nadzor nad kolesom in pri tem padel približno deset metrov pod planinsko stezo in na kraju poškodovan obležal.

Odpeljali so ga na zdravljenje

Zaradi poškodb, ki si jih je prizadejal ob padcu, ni mogel do nahrbtnika, v katerem je imel mobilni telefon, da bi poklical na pomoč. Na kraju dogodka so posredovali reševalci gorske reševalne službe – ponesrečenca so oskrbeli in pripeljali v dolino, od tam pa so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin.

Huje poškodovanega kolesarja so zatem člani dežurne ekipe GRS Tolmin z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. O dogodku je bilo obveščeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.