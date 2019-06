V Velenjskem jezeru mlad moški

V Velenjskem jezeru je ponoči utonil 22-letni moški, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Okoli 2.25 je šla oseba plavat, nato pa se ni vrnila na plažo ob jezeru. Posredovali so velenjski gasilci in reševalci podvodne reševalne službe. Ti so preiskali območje in našli osebo, ki ni več kazala znakov življenja.

Okoliščine dogodka zdaj preiskujejo pristojne službe, podrobnosti pa še niso znane.

Do tragičnega dogodka prihaja v času, ko na Velenjskem jezeru poteka prireditev Skok v poletje, s katero uradno odpirajo kopalno sezono na Velenjski plaži. Dogajanje s koncerti in drugimi dogodki se je začelo v petek in bo trajalo ves konec tedna.

Iz Mestne občine Velenje so medtem sporočili, da zaradi nočnega tragičnega dogodka odpovedujejo današnji del prireditev ob jezeru, torej tekmovalni del skokov v jezero in večerni koncert skupin Drugo Dugme in Rock Partyzani. Dogodek ob tem v občini obžalujejo in svojcem izrekajo iskreno sožalje.