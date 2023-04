V tem kraju je v manj kot 24 urah zapadlo 44 cm snega

Noč je bila ponekod pestra, saj so med drugim gasilci PGD Videm v Sovičah izčrpali večjo količino meteorne vode z dvorišča stanovanjske hiše, v Mošnjah je meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta, na Poti na Jošta v Kranju pa je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, navaja uprava za zaščito in reševanje.

V višje ležečih krajih pa je nekaj preglavic povzročil sneg.

Na Predelu je v manj kot 24 urah zapadlo 44 cm snega. pic.twitter.com/9Ca3Cp4nev — ARSO vreme (@meteoSI) April 14, 2023

Kakšna je napoved?

Danes in jutri bo oblačno, občasno bodo še padavine, meja sneženja se bo do večera dvignila na okoli 1.200 metrov nadmorske višine, napoveduje Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija.