Na ta dan bo predvidoma stekel javni potniški promet #video

Slovenija je med najuspešnejšimi državami v spopadanju z epidemijo novega koronavirusa. To nam je uspelo skupaj, ker smo ukrepe pravočasno sprejeli, ker so bili ustrezni in ker smo se jih ustrezno držali, je v uvodu povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Kot je poudaril, so v pripravi ukrepi, da bi lahko od 11. maja ponovno začel postopno delovati tudi javni promet. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa je medtem že izdal navodila tako za izvajalce kot tudi uporabnike javnega prevoza.

Navodila za potnike:



- osebe z znaki akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v prsnem košu) ne smejo uporabljati sredstva posebnega linijskega prevoza,



- vstopanje in izstopanje potnikov v avtobus je le pri zadnjih vratih,



- ob vstopnih/izstopnih vratih avtobusa mora biti nameščeno razkužilo za roke za potnike, potniki si morajo pred vstopom na avtobus obvezno razkužiti roke, enako svetujemo tudi ob izstopu,



- za potnike je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske,



- potniki naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu. (NIJZ)

V prihodnjih dneh se bo zagnala večina storitev

Sicer pa se že od naslednjega ponedeljka naprej pa se lahko odprejo vse trgovine, z izjemo velikih trgovskih centrov. Prav tako se lahko začnejo športni treningi v nekontaktnih športnih disciplinah. S 4. majem se lahko zažene tudi gostinska in turistična ponudba na odprtih površinah na prostem, ob upoštevanju ustreznih pogojev. Ostala ponudba se bo zagnala postopno, skladno z uveljavitvijo t. i. korona standardov.

Ministrica za šolstvo pa je včeraj napovedala, da bi se 18. maja morda lahko že delno začel pouk in da bi se odprli tudi vrtci. To bo odvisno od epidemiološke slike, je povedal Kacin in dodal, da takoj, ko se zagotovijo varni pogoji, se bodo ponovno začele izvajati posamezne zdravstvene storitve v javnih zavodih in pri koncesionarjih.