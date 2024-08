Na slovenskih cestah kmalu sodobnejša oprema za merjenje hitrosti?

Urad za meroslovje želi preizkusiti uporabo sodobnejše opreme za nadzor hitrosti v cestnem prometu. To je razlog, zakaj je bilo v zadnjem času na ljubljanski in trzinski obvoznici opaziti modro vozilo Opel Astra z vidno belo številčnico na steklu prtljažnega prostora. Šlo je za službeno vozilo urada, so pojasnili.

Modro vozilo so uporabili za tarčo merilnika hitrosti nove generacije, ki omogoča meritve hitrosti vozil iz vozila v gibanju, denimo policijskega ali redarskega vozila. Tovrstne meritve se imenujejo meritve iz premične točke.

V postopku za odobritev tipa merilnikov hitrosti v cestnem prometu morajo pri tem preizkusiti več primerov v prometu kot pri običajnih merilnikih hitrosti, ki so fiksno nameščeni v ohišja ob voznih pasovih oziroma nad cestiščem. Zanima jih, kako sistem meri na cestah z dvema ali več pasovi denimo v urbanih okoljih, ovinkih, rondojih, tunelih in pod nadvozi.

Te preizkuse lahko naredijo samo v živo v dejanskem prometu. Obe vozili, tako vozilo tarča kot vozilo z merilnikom, strogo upoštevata cestnoprometne predpise in omejitve hitrosti, so zagotovili.

Podobne preizkuse izvajajo že od leta 2021

Urad izvaja podobne preizkuse že od leta 2021. Obstoječi sistem v vozilu tarča so junija nadgradili s prikazovalnikom hitrosti na zadnjem steklu vozila. Zdaj lahko zelo hitro podajo oceno na podlagi ogleda dokazne fotografije, na kateri je izmerjena hitrost iz merilnika hitrosti, in prikaza hitrosti iz prikazovalnika hitrosti opazovanega vozila tarče. To po navedbah urada omogoča hiter pregled nekaj sto meritev hitrosti vozila tarče dnevno.

Urad je prvi sistem za merjenje hitrosti iz premične točke odobril oktobra lani, trenutno pa ga po njihovih informacijah uporabljajo v nekaterih občinskih redarstvih. V primerjavi denimo s sistemi Provida, ki obstajajo zdaj, je glavna prednost sistemov za merjenje hitrosti iz premične točke to, da je hitrost posameznega vozila izmerjena v trenutku ne glede na smer gibanja vozila in da ni treba zasledovati vozila z enako hitrostjo na določeni razdalji. Prometna varnost v času meritve hitrosti je zaradi tega večja, so zapisali.

Poudarjajo, da je prevelika hitrost eden najpomembnejših dejavnikov pri nesrečah s smrtnim izidom. Glede na to nenehno vlagajo v to, da bi lahko policiji, občinskim redarstvom in vojaški policiji omogočili uporabo moderne opreme za nadzor hitrosti.