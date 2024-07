Pozor! Na Hrvaškem mrgoli radarjev, po novem na prehitre voznike prežijo tudi na otokih

Sredi vrhunca turistične sezone so se na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve odločili poostriti nadzor nad vozniki. V preteklih dveh mesecih so na kar 37 lokacijah namestili ohišja za kamere za merjenje hitrosti, poroča Autonet, ki med drugim navaja točne lokacije, kjer vas lahko ujame radar.

Če dopustujete na Hrvaškem ali pa se tja šele odpravljate, je dobro vedeti, kje na vas prežijo radarji za merjenje hitrosti. Na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve so v zadnjem času poostrili nadzor nad vozniki in jih postavili na številnih novih lokacijah. Med drugim tudi na hrvaške otoke, kjer jih doslej ni bilo.

Novost so radarji na dalmatinskih otokih

Kamere za merjenje hitrosti so po novem postavili na Visu in Hvaru, radar pa vas lahko ujame na kar dveh lokacijah na otoku Brač. Poleg teh štirih kamer jih je v Splitsko-dalmatinski županiji še deset.

Nekatere kamere imajo poleg zaznavanja najpogostejše kršitve, prekoračitve dovoljene hitrosti, možnost snemanja drugih kršitev, kot je recimo neuporaba varnostnega pasu.

Pred poletjem so začeli s podrobnejšim označevanjem območij, kjer so nameščene kamere. Kot poroča Autonet, se kamere in prometni znaki, ki voznike opozarjajo nanje, potencialno skrivajo na več kot 500 lokacijah na Hrvaškem. Kje točno se nahaja 37 novih radarjev, si lahko preberete tukaj.