Na shodu proti koaliciji sovraštva več sto protestnikov #video

Na protestnem shodu proti koaliciji sovraštva, ki ga pripravljajo civilno-družbena gibanja in posamezniki, povezani v koalicijo Brez strahu, se je v središču Ljubljane zbralo več sto ljudi. Protestniki so se zbrali ob 17. uri na križišču Šubičeve in Beethovnove ulice, kjer ima sedež SMC. Skupaj so odšli proti sedežu DeSUS na Kersnikovi ulici.