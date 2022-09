Na shodu za otroke odločitev ustavnega sodišča označili za krivično #foto #video

Na Trgu republike v Ljubljani je popoldne potekal shod za zaščito otrok in družin, ki ga je pripravila Koalicija Za otroke gre. Več tisoč protestnikov, med njimi tudi nekateri opozicijski poslanci DZ-ja, je izrazilo nasprotovanje spremembam družinskega zakonika, o katerih bo DZ predvidoma odločal ta teden. “Pričakujemo, da nas bodo poslušali in slišali,” je poudaril glavni organizator Aleš Primc.

V Koaliciji Za otroke gre menijo, da odločitev ustavnega sodišča ni v skladu z ustavo, označili so jo za škandalozno, krivično in ideološko motivirano.

Ustavni sodniki so po njihovem mnenju poteptali odločitev 1.085.275 državljank in državljanov, ki so na treh referendumih takim spremembam družinskega zakonika nasprotovali. Menijo namreč, da mora slovenska zakonodaja ščititi temeljne človekove pravice otrok do matere in očeta ter "naravno danost ženskega in moškega spola".

Zbrani na shodu so nosili transparente in z napisi opozarjali, da je otrok dar in da posvojitev ni človekova pravica. Mavrično družino pa sestavljajo oče, mama in otrok, so menili protestniki.

Sovoditeljica Koalicije Za otroke gre in predsednica Združenja starih staršev Slovenije Metka Zevnik je dejala, da je za spremembe družinskega zakonika odgovoren minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Glavne teme levice so po njenem mnenju liberalizacija splava, legalizacija mehkih drog, propagiranje novih oblik družine, teorija spola in radikalni feminizem. "V tem trenutku je na vrsti sprememba zakonske zveze in s tem na široko odprta vrata ideologiji spola LGBTQ+ v vrtce in šole, tudi v zdravstvo in v našo govorico," je dejala. Dodala je stališče, da spolno nevtralni jezik prepoveduje poimenovanje mama in oče ter uvaja starš ena in starš dve. Prisotni na shodu pa da varujejo slovensko tradicijo.

Foto: Bojan Puhek Sovoditelj koalicije Aleš Primc pa je dejal, da je materinska in očetovska ljubezen največja sila tega sveta "in prav čudno se mi zdi, kako v parlamentu in na vladi mislijo, da lahko porušijo to ljubezen". Dejal je, da se že 20 let borijo proti "škodovanju našim otrokom". Mesec je po njegovem mnenju na ministrstvu za delo "lisica v kurniku" in "ne bi smel nikoli biti minister za družino".

V nadaljevanju je dejal, da v vladni koaliciji trdijo, da nočejo uvedbe spolne vzgoje v šolah, ki vključuje spreminjanje spola in spolne usmerjenosti. Stranka SDS je dala koaliciji s predlogom dopolnila na predlog družinskega zakonika "priložnost, da pokaže resnično zavezanost, da teh vsebin ne vključi v šolske programe", a je koalicija dopolnilo zavrnila, je dejal.

Zbrane na današnjem shodu je pozval k oddaji podpisa za zakonodajni referendum, če DZ sprejme spremembe družinskega zakonika. Na shodu so tudi že delili obrazce za oddajo podpisov.

Janez Kunc iz Koalicije Za otroke gre pa je dejal, da so v skupini LGBT ženske in moški, ki "pravijo, da so prijatelji", zato imajo po njegovem mnenju "vse možnosti, da spočnejo otroka", "Ampak ne, oni nočejo tega, oni hočejo naše otroke," je nagovarjal zbrane.

Današnjemu shodu so se pridružili predstavniki SDS, med drugim Alenka Jeraj, Božo Predalič in Branko Grims. Prisotni so bili tudi Angelca Likovič, predstavniki navijaške skupine Green Dragons, z Zdravljico pa je zbrane pozdravila Nada Žgur.

Vladni predlog sprememb družinskega zakonika, o katerem bo DZ odločal ta teden, sicer sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in jim dalo možnost, da bodo centri za socialno delo pri posvojitvah otrok primernost istospolnega para pretresali po enakih merilih kot to počnejo pri raznospolnih parih. S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje bi partnerji v teh zvezah postali izenačeni tudi v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik, ter tudi na drugih pravnih področjih.