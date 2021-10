Na Severnem Primorskem vse več ljudi pijanih za volanom

Po navedbah PU Nova Gorica alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in podobno. V cestnem prometu to pogosto pomeni izzivanje nevarnosti, kot so prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, smerni kazalci, ki niso vključeni, ustavljanje pri zeleni luči in vožnja v rdečo luč.

Novogoriški policisti so zadnje tri konce tedna na cestah na Severnem Primorskem ob rednem delu preverjali tudi psihično stanje voznikov v cestnem prometu, da bi zmanjšali delež povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali mamil. Ugotovili so, da se je prometna varnost poslabšala, saj se je zgodilo več hudih prometnih nesreč.

Policisti so med nadzorom ugotovili, da je bilo več alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Prav tako je bilo več udeleženih voznikov osebnih avtomobilov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Vse manj nesreč, a vse več hudih poškodb

Upoštevajoč kriterij posledic prometnih nesreč, predvsem glede smrtnih posledic in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, je varnost cestnega prometa na Severnem Primorskem v primerjavi z enakim lanskim obdobjem na nižji ravni. Letos se je namreč zmanjšalo skupno število obravnavanih prometnih nesreč, saj so od začetka leta do vključno 27. oktobra na območju PU Nova Gorica obravnavali skupno 588 prometnih nesreč, kar je 13,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V prometnih nesrečah je letos na cestah na Severnem Primorskem umrlo osem ljudi, lani tri osebe, število hudo telesno poškodovanih je poraslo z lanskih 34 na 50, število lažje poškodovanih pa je upadlo z lanskih 198 na 175.

Pijani tudi Italijani

Izpostavili so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, ki se je zgodila 9. oktobra v nočnem času na območju blizu Nove Gorice. Voznik avtomobila in tudi oba sopotnika, vsi državljani Italije, so bili močno pod vplivom alkohola. Voznik je imel v organizmu 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, sopotnika pa 0,49 in 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Poleg tega primera so policisti med prvim koncem tedna v oktobru ob rednem delu ustavili tudi voznika, ki mu je rezultat preizkusa alkoholiziranosti z alkotestom pokazal, da je imel v organizmu 0,89 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Močno alkoholiziran povzročil prometno nesrečo

Tudi ob koncu tedna med 15. in 17. oktobrom so policisti med nadzorom iz prometa izločili več voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Kot poseben primer so novogoriški policisti izpostavili voznika, ki mu je rezultat preizkusa alkoholiziranosti pokazal, da je imel kar 1,01 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prav tako so v tem času imeli v postopku še tri voznike, pri katerih je bila ugotovljena stopnja alkoholiziranosti mnogo večja od dovoljene. Zoper vse hujše kršitelje cestnoprometnih predpisov je bil podan ustrezen ukrep. Tudi prejšnji konec tedna so policisti obravnavali voznika avtomobila − povzročitelja prometne nesreče, ki je bil močno pod vplivom alkohola.

S pregledi bodo policisti nadaljevali

Pred nekaj dnevi so obravnavali tudi prometno nesrečo s smrtnim izidom na Tolminskem, kjer je za posledicami umrl voznik avtomobila, dva sopotnika pa sta bila huje poškodovana.

Podobne nadzore cestnega prometa bodo novogoriški policisti nadaljevali tudi v prihodnje. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica kot tudi druge območne policijske postaje z območja PU Nova Gorica v času med 27. oktobrom in 2. novembrom 2021 poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov v cestnem prometu.

Prihaja Martinov konec tedna

Tovrstne aktivnosti bodo policisti izvedli v času t. i. martinovega konca tedna novembra in tudi decembra zaradi prihajajočih božično-novoletnih praznikov. V času martinovanja in v decembru se namreč število voženj pod vplivom alkohola poveča, saj si marsikateri voznik v tem obdobju privošči uživanje alkohola in tako veselo druženje zaključi z vožnjo domov pod vplivom alkohola.

Alkohol ne sodi za volan

Zato policija opozarja, da se morajo posamezniki v primeru zaužitja alkoholnih pijač odločiti za drugačno obliko prevoza in varno pripotovati domov.

Policija voznikom tudi svetuje, da vozijo v ustreznem psihofizičnem stanju, saj alkohol, prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi ter utrujenost bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu. Vse udeležence v cestnem prometu zato opozarja, da alkohol nikakor ne sodi za volan, saj je prav ta največkrat soodgovoren za prometne nesreče, ki se pogosto končajo z najhujšimi posledicami oz. z invalidnostjo ali s smrtjo.