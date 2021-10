Nov zakon, nižje kazni: to so prvi rezultati sprememb

Vlada je julija sprejela predlog o spremembah zakona o pravilih cestnega prometa, novela pa je začela veljati 11. avgusta. V veljavo so tako stopile nižje globe za prekoračitev hitrosti in strožje globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Po podatkih Agencije za varnost prometa je od uvedbe novega zakona število prometnih nesreč v naseljih in zunaj naselij upadlo, prav tako je upadlo število smrtnih žrtev, a kot poudarjajo, mora za ugotavljanje učinkov novega zakona preteči več časa.

Sprememba glob za prekoračitev hitrosti je avgusta požela kar nekaj pohval in po drugi strani tudi kritik. Številni so se bali, da se bodo hitrosti na naših cestah zaradi nižjih kazni povečale, hkrati pa se bo povečalo tudi število umrlih. Neprilagojena hitrost je namreč med najpogostejšimi vzroki za najhujše prometne nesreče, pri katerih je lani med vzroki sicer prednjačil "nepravilen premik vozila". V nekaterih primerih so se globe celo razpolovile.

Za zdaj so podatki spodbudni

V obdobju med 11. avgustom in 12. septembrom, torej mesec dni po uveljavitvi novele, je bilo zabeleženih 1.522 prometnih nesreč. Med vzroki za nesrečo ostaja nepravilen premik z vozilom. Pomembnejši podatek je, da je bilo zaradi neprilagojene hitrosti 249 prometnih nesreč. Posledice teh prometnih nesreč so bile 3 smrti, 27 hudih telesnih poškodb, 134 lažjih telesnih poškodb.

Leto Št. prometnih nesreč Št. prometnih nesreč Št. umrlih Št. umrlih 11. 8. 2020–30. 9. 2020 11. 8. 2021–30. 9. 2021 11. 8. 2020–30. 9. 2020 11. 8. 2021–30. 9. 2021 V naselju 265 238 4 1 Zunaj naselja 155 139 4 4 Avtocesta in hitra cesta 60 61 1 0

Pri Agenciji za varnost prometa so nam priskrbeli še podrobnejše podatke. Od uveljavitve novele (11. 8. 2021) glede na kategorijo ceste ter obdobje do 30. 9. 2021 (zadnji razpoložljivi neuradni začasni podatki Policije) se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 438 prometnih nesreč (v enakem obdobju lani 480), zaradi teh prometnih nesreč pa je umrlo pet oseb, kar je 44 % manj kot v enakem obdobju lani (devet umrlih). Glede na kategorijo ceste je ena oseba v tem obdobju umrla v naselju (lani štiri), štiri osebe zunaj naselja (lani prav tako štiri) in nihče na avtocesti/hitri cesti (lani ena). Podrobno so podatki navedeni v spodnji preglednici.

Leto Št. prometnih nesreč Število prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo Smrt Huda tel. poškodba Lažja telesna poškodba Skupaj poškodbe (H+L) 11. 8. 2020–30. 9. 2020 480 270 9 58 262 320 11. 8. 2021–30. 9. 2021 438 246 5 52 223 275 primerjava 2020/2021 –9 % –9 % –44 % –10 % –15 % –14 %

Drastično zmanjšanje uporabe mobilnega telefona

Z novela zakona so postale precej strožje globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Globa znaša 250 evrov, voznik pa bo prvič dobil tudi tri kazenske točke. Po podatkih AVP je bilo mesec dni po uveljavitvi novele zabeleženih 1.610 kršitev glede neupravičene uporabe mobilnega telefona v prometu. V enakem obdobju lani pa skoraj tri tisoč. Prekrški so bili torej v mesecu dni skoraj prepolovljeni.

Kot bi vozili z zaprtimi očmi



Mobilni telefon ne spada med primarne vzroke za nastanek prometne nesreče, vendar pa je izjemno pomemben dejavnik tveganja za njihov nastanek. Če voznik na cesto ne gleda le pet sekund, pri hitrosti 60 km/h "na slepo" prevozi razdaljo več kot 83 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 km/h pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo ter s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

Kolesarji med najranljivejšimi v prometu

Neprilagojena hitrost ima vpliv tudi na druge udeležence v prometu. Letos so v tem obdobju umrli dva potnika, en voznik mopeda ter dva voznika motornega kolesa. Lani so življenje v primerljivem obdobju izgubili en kolesar, en pešec, štirje potniki, dva voznika motornega kolesa in en voznik osebnega avtomobila. Največ hudo telesno poškodovanih je bilo letos ter v tem obdobju med kolesarji (tudi v primerljivem obdobju lani) in med vozniki motornega kolesa (tudi v primerljivem obdobju lani). Lažje poškodovanih je bilo letos in v tem obdobju med vozniki osebnega avtomobila (tudi v primerljivem obdobju lani) in med vozniki motornega kolesa (tudi v primerljivem obdobju lani).