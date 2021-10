Silhuete policistov z radarjem: sedem ukradenih, štiri uničene

Agencija za varnost v prometu (AVP) je marca v uporabo predala 16 silhuet policistov z radarjem. Postavili so jih na nevarnih odsekih, tam, kjer lahko pride do najtežjih nesreč.

“Toda nekateri posamezniki žal nimajo pravega odnosa do tovrstnega ukrepa. Sedem silhuet so odtujili, štiri pa uničili. Enajst od šestnajstih silhuet ni več. Gre za skrajno zavržna dejanja posameznikov, saj postavljene silhuete voznike opozarjajo tudi na nevaren odsek in na prilagoditev hitrosti. Ljudjem poskušamo razložiti, da če umaknejo tako silhueto, tam lahko pride do tragične nesreče, tudi našega prijatelja ali sorodnika. To ljudje pozabljajo,” komentira Jože Hribar, direktor AVP.

Od šestnajst postavljenih silhuet slovenskih policistov jih stoji le še šest Foto: Agencija za varnost prometa

S pomočjo stacionarnih merilnikov hitrosti so v preteklosti že preizkusili vpliv silhuet na umirjanje prometa. Rezultati so pokazali upad povprečnih hitrosti na merjenih odsekih do 20 odstotkov. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 40 km/h se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 odstotkov, na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 50 km/h pa za kar 89 odstotkov.

Oktobra 2019 je AVP na dveh lokacijah izvajala meritve s stacionarnim merilnikom hitrosti. Omejitev hitrosti na prvi lokaciji znaša 40 km/h, na drugi lokaciji pa 50 km/h. V času izvajanja meritev je mimo stacionarnega merilnika peljalo skupaj preko 1.000 vozil. Prvi niz meritev je bil opravljen brez uporabe, drugi pa z uporabo postavljenih silhuet policistov.

Rezultati meritev na obeh lokacijah so pokazali, da so bile povprečne hitrosti najnižje tedaj, ko sta bili postavljeni silhueti policistov. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti izmeril povprečno hitrost vozil 36 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h. Na drugem merilnem mestu, kjer je omejitev 50 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti ob postavljeni silhueti izmeril povprečno hitrost vozil 38 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h.



Prav tako kot povprečne hitrosti, se je znižalo tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji z omejitvijo hitrosti 40 km/h, se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 %, pri omejitvi hitrosti 50 km/h, pa za kar 89 %.

Foto: Agencija za varnost prometa