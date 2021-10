Natovorjen s 40 prašiči v obcestni jarek #foto

V nesreči so sodelovali gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka. Med intervencijo so poskrbeli za ustrezno osvetljavo, vozilo so s tehničnim posegom izvlekli na cestišče in z vpojnimi sredstvi posuli po cestišču iztekle motorne tekočine. V dogodku voznik in živali niso utrpeli poškodb.

