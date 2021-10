Nenavadna nesreča: pozabil zategniti zavoro #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pristanišču Hvalpsund v Jutlandu na Danskem se je zgodila nenavadna nesreča. Med prevozom tovornjaka s trajekta se je vozilo zapeljalo po klančini in obstalo potopljeno v vodi poleg trajekta.

Nesreča naj bi se zgodila med prevozom iz Limfjorda do Sundsoereja, potem ko je voznik pozabil zategniti ročno zavoro. Tovornjak se je tako sam zapeljal v jezero po klančini in obstal v vodi poleg trajekta.

Iz jezera so ga morali potegniti z žerjavi, potapljači so pritrdili jeklenice, s katerimi so tovornjak potegnili iz vode po delih.

V nesreči se ni poškodoval nihče, so zapisali pri Reutersu.