Na prvi pomladni dan jasno in suho

Danes bo jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Obeti

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo jasno vreme. Šibka burja na Primorskem bo v sredo popoldne ponehala. Zjutraj bo temperatura še pod lediščem, čez dan pa bo postopno topleje.

Opozorilo

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.