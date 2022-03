Danes bo še oblačno, že jutri več jasnine

Dobro jutro, danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na Primorskem. Jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter. pic.twitter.com/bDr76YA2IN — ARSO vreme (@meteoSI) March 19, 2022

V nedeljo bo sončno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od -5 do nič, ob morju in na Goriškem okoli tri, najvišje dnevne od sedem do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Vremensko lep začetek tedna

V ponedeljek in torek bo jasno. Čez dan bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri.