Na primorski avtocesti tovornjak do smrti zbil pešca

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je danes okoli 3. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 32-letni pešec iz Poljske. Po do sedaj zbranih podatkih je hodil po pasu za počasna vozila v smeri Logatca. V neosvetljenega pešca je trčil voznik tovornega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.