Na predobravnavnem naroku danes obtoženi podkupovanja v zdravstvu

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za radiologa Zorana Miloševiča in več soobtoženih v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Ključni očitek v obtožnici je, da so zdravniki na svoje osebne račune doma in v tujini prejeli denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju.

Odmevna korupcijska afera s podkupovanjem zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih v zameno za izbor medicinskih materialov in zdravil sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.

Po ugotovitvah kriminalistov so dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih zavodih ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zavod kupil ravno njihove izdelke. Cene materiala naj bi tako že v izhodišču vsebovale del za nagrade, ki se je gibal med petimi in 20 odstotki.

Podkupnine naj bi nakazovali na tekoče račune

Foto: Ana Kovač Kot je razbrati iz obtožnice, so bila javna sredstva zaradi tega oškodovana za okoli 1,18 milijona evrov. Dobavitelji naj bi podkupnine nakazovali na tekoče račune, ki so jih obtoženi prav v ta namen odprli v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med kriminalističnimi preiskavami so našli tudi gotovino in zlate palice.

Poleg radiologa iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Zorana Miloševića so na seznamu obtoženih tudi radiolog iz UKC Maribor Jožef Matela, predstojnik ljubljanske ortopedije Vane Antolič, vodja lekarne v Valdoltri Nataša Faganeli, ortoped iz Valdoltre Robert Cirman in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič.

Pred sodnike bodo morali tudi travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, nekdanji vodja ortopedije v tej bolnišnici Samo Karel Fokter in Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike. Obtožena pravna oseba je podjetje Advanta, prodaja medicinskih pripomočkov. Na dobaviteljski strani sta med obtoženimi Darko Žafran in Jana Šturm.