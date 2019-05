Šabeder ni zadovoljen z organizacijo dela v kranjskem zdravstvenem domu

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes v Bohinjski Bistrici udeležil redne koordinacije županov občin z območja zgornje Gorenjske. Z njimi je spregovoril o tem, da bodo še dodatno poskrbeli za oskrbo turistov v poletnem času. Pritrdil je tudi potrebam po novi regijski bolnišnici, ni pa še jasno, kje jo bodo uredili. Dotaknil se je tudi razmer v Zdravstvenem domu Kranj, kjer so zaradi odpovedi zdravnikov zaprte številne ambulante. Menil je, da trenutna organizacija dela ni ustrezna, da bolniki niso primerno oskrbljeni in da so čakalne dobe predolge.

Nova regijska bolnišnica je bila ena od ključnih tem današnjega sestanka. "Župane sem seznanil z našimi izsledki, analizami in potrebami po novih bolnišničnih posteljah v prihodnjih desetih letih," je povedal minister za zdravje Aleš Šabeder in dodal, da so družno ugotovili, da bo, upoštevajoč smernice, Gorenjska v prihodnjih desetih letih potrebovala od 200 do 300 novih bolnišničnih postelj.

Gradnja nove gorenjske bolnišnice resna tema

Dodatnih zmogljivosti ne bo mogoče umestiti v obstoječo Splošno bolnišnico Jesenice, ki je edina splošna bolnišnica na Gorenjskem, saj za to ni dovolj prostora. "Zato je projekt izgradnje nove gorenjske bolnišnice precej resna tema, s katero se bo treba zelo hitro soočiti," je povedal minister in dodal, da je vprašanje o tem, kje naj bi bila nova bolnišnica in kaj bo z jeseniško bolnišnico, še odprto, saj si pri tem tudi župani niso enotni.

Medtem ko radovljiški župan Ciril Globočnik za novo regijsko bolnišnico ponuja prostor v Radovljici, pa jeseniški župan Blaž Račič vztraja, da bi bolnišnica morala ostati na Jesenicah. "Pripravljenih imamo tudi nekaj parcel, kjer bi lahko omogočili dodatne prostore za delovanje bolnišnice," je pojasnil Račič.

Minister z župani gorenjskih občin. Foto: STA

Ob tem je spomnil na ugotovitve Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je odhod vsake zdravstvene inštitucije iz nekega kraja velik korak nazaj. "Zato si ne želimo, da bi se bolnišnica preselila nekam drugam, ampak da ostane na Jesenicah," je poudaril in dodal, da se dobro dopolnjuje tudi z njihovo fakulteto za zdravstvo.

Račič meni, da hitre odločitve o novi regijski bolnišnici zagotovo ne bo. "V nekaj letih pa se bo treba odločiti in mi bomo vztrajali pri tem, da bolnišnica ostane na Jesenicah," je sklenil.

Na današnji koordinaciji so župani z ministrom govorili tudi o težavah, ki se pojavljajo ob vrhuncu poletne sezone. "V splošnem dogovoru je letos zagotovljen dodatni tim v Bohinju, tako da bo mogoče v sezonskem času zagotoviti dodatnega zdravnika," je napovedal Šabeder.

Dialog tudi o pomanjkanju zdravnikov

Bohinjski župan Jože Sodja pa je povedal, da si že dolgo želijo okrepljene turistične ambulante, za kar zagotavljajo tudi sredstva. Hkrati pa je opozoril, da ob visokih sredstvih, ki jih namenjajo ambulantam za oskrbo turistov, ne smejo pozabiti na zdravnike družinske medicine, ki redno delajo z občani.

"Treba je biti pazljiv, da se ne bi zgodilo kaj takega kot na spodnjem Gorenjskem," se je Sodja navezal na problematiko hudega pomanjkanja in nezadovoljstva splošnih zdravnikov v kranjskem zdravstvenem domu.

Foto: Getty Images

"To je tudi namen sestankov, kakršen je današnji, da se začnemo pravi čas pogovarjati in reševati zadeve, še preden se pojavijo težave, da ne bo kakšnih težav in slabe zdravstvene oskrbe," je poudaril Sodja.

Z ministrom so danes govorili tudi o tem, kje že primanjkuje zdravnikov in kako te težave rešiti, ter o nekaterih drugih težavah posameznih občin.

Na Gorenjskem zaprte številne ambulante

V Kranju, Šenčurju, Naklem, Cerkljah, Preddvoru in na Jezerskem so zaradi dopustov zdravnikov družinske medicine, ki so aprila zaradi preobremenitev podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, v zadnjih dneh zaprte številne splošne ambulante.

Ker v Zdravstvenem domu Kranj ne morejo zagotavljati nadomeščanj, so v Kranju vzpostavili dve ambulanti za akutno obravnavo bolnikov, katerih zdravniki so na dopustu ali bolniškem dopustu. To je povzročilo veliko gnečo in tudi zmedo med bolniki.

"Položaj nas zelo skrbi, saj delo ni primerno organizirano. Predvsem v zadnjih dveh dneh bolniki niso primerno oskrbljeni, čakalna doba je zelo dolga," je v odziv na dogajanje v Kranju navedel Šabeder. Začuden je, da vodstvo pošilja nezadovoljne bolnike na ministrstvo za zdravje. "Tako nam pravzaprav že od jutra zvonijo telefoni. Kličejo nas bolniki, ki od nas želijo rešitev," je dejal minister.

Ob tem je poudaril, da je nastali položaj odgovornost vodstva zdravstvenega doma, ne ministrstva, saj to ni ne ustanovitelj zdravstvenega doma, niti ga ne upravlja in ne postavlja sveta zavoda ter vodstva, temveč so ustanovitelji zdravstvenih domov občine.

"Skrbi me, da vodstvo zdravstvenega doma v preteklem obdobju ni zagotovilo dodatnih timov, saj vemo, da v splošnem dogovoru so sredstva za to," je dejal Šabeder in dodal, da so mu zdravniki povedali tudi, da kljub dodatni obremenitvi niso bili deležni dodatnega plačila, ki bi jim prav tako pripadalo.

Odziv zdravstvenega doma Kranj

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura je v odzivu na ministrove besede povedala, da so res imeli na voljo sredstva za zaposlitev dodatnih treh timov, vendar novih zdravnikov kljub trudom niso dobili.

Pogovarjali z zdravniki iz Srbije ter Bosne in Hercegovine ter se borili za pridobitev mladih zdravnikov, o čemer priča 20 specializantov, je povedala in spomnila, da niso edini v državi, ki se soočajo s pomanjkanjem zdravnikov.

Zdravstveni dom Kranj. Foto: STA

Kar zadeva dodatno plačevanje zdravnikov, pa je povedala, da so se prav tako trudili po najboljših močeh. Vendar da sama ni ekonomistka in da bodo, če res mislijo, da bi lahko zdravnike bolje nagradili, to zadevo pregledali in popravili.

O pomanjkanju zdravnikov je sicer opozorila, da gre za sistemsko težavo, na katero opozarjajo že vrsto let. Ob tem je zanikala, da bi bolnike napeljevali, naj kličejo na ministrstvo. Kljub vsemu meni, da z ministrstvom in Šabedrom dobro sodelujejo, saj da je prvi minister, ki se je lotil reševanja težav.

Če pa minister ali župani mislijo, da bi njen odstop izboljšal položaj, je pripravljena tudi na to. "To ni nobena težava, jaz nisem vezana na svojo funkcijo in grem lahko nazaj v operativo," je poudarila.

Foto: STA

Kar se tiče trenutne organizacije dela v zdravstvenem domu, se ji glede na zmožnosti zdi optimalna za bolnike. "Če ima kdorkoli boljše predloge, pa smo zanje odprti," je povedala in dodala, da so tudi sami že nekoliko spremenili organizacijo, ker so v ponedeljek opazili največji naval bolnikov v bolj zgodnjih urah, zato so prilagodili ure obratovanja druge akutne ambulante.

Hkrati je dodala, da je bilo v ponedeljek stanje res kaotično, saj nihče ni vedel, kako in kaj. Poleg tega je že običajno, da je obisk ambulant po praznikih vedno povečan. "Tudi danes je obisk velik, glede na to, da je 10 ambulant zaprtih, ampak se stanje malo umirja," je ocenila.