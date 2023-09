Na pomoč kamniškim gorskim reševalcem kar 80 slovenskih umetnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ujmi, ki je po Sloveniji besnela v začetku avgusta, je bila med težko prizadetimi tudi Gorska reševalna služba Kamnik, saj so ji poplave uničile prostore, vozni park in drugo opremo. Da bi jim pomagali, sta kamniška Galerija Miha Maleš in klub Lions Kamnik v sodelovanju s slovenskimi umetniki organizirala dobrodelno dražbo likovnih del. Zbrani denar bo v celoti namenjen Gorski reševalni službi Kamnik.