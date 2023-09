Nekdanji svetovni prvak bo na dražbi prodal več kot 300 predmetov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji voznik formule 1 in svetovni prvak Nigel Mansell se je odločil na dražbi prodati več kot 300 predmetov, ki so bili prej v njegovem muzeju v Jerseyju. Njegova čelada, s katero je dosegel svojo zadnjo zmago v formuli 1, bi lahko dosegla ceno 50 tisoč funtov (58 tisoč evrov), ocenjuje dražbena hiša Sotheby's.

Na spletni dražbi bo vrsta zelo osebnih predmetov, povezanih z njegovo dirkaško kariero, med drugim 32 dirkalnih čelad, 78 kapic, 50 dirkalnih oblek ter več kot 200 pokalov in priznanj, so napovedali pri Sotheby's.

Ponudbe za njegovo registrsko tablico 5 NM bi lahko dosegle 60 tisoč funtov (69.700 evrov).

Bolj nenavadni predmeti na dražbi vključujejo odprte in neodprte steklenice šampanjca, predstavljene ob zmagah Manslla na dirkah, pa tudi spominsko japonsko kristalno bodalo.

"Zbirka je zame zelo osebna. Je materialna manifestacija najpomembnejših trenutkov moje kariere in predstavlja vse, za kar sem delal od najstniških let do konca dirkaške kariere," je o dražbi dejal Mansell.

Vse predmete prodaja Sotheby's prek spleta, dražba pa bo potekala od 4. do 11. oktobra.

