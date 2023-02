Na pokopališču v Cerkvenjaku neznanec poškodoval grobove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti policijske postaje Lenart so bili v petek obveščeni o poškodovanju grobov na pokopališču v Cerkvenjaku. Neznani storilec je poškodoval pet grobov. Zlomil je stekla na lanternah in v dveh primerih s sprejem pobarval nagrobne figurice angelčkov, so danes sporočili iz mariborske policijske uprave.