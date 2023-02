Osumljeni za umor v Murski Soboti po odpustu iz bolnišnice v priporu

Moški, osumljen, da je v nedeljo v Murski Soboti z nožem zabodel 26-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl, je trenutno v priporu. Ker je bil tudi sam poškodovan, so ga v nedeljo prepeljali v bolnišnico, po odpustu iz nje pa so mu v sredo odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Gre za 48-letnega državljana BiH.

Na Policijski upravi Murska Sobota so danes predstavili ugotovitve preiskave nedeljskega dogajanja. Pojasnili so, da sta bila moška soseda v večstanovanjski zgradbi v Murski Soboti, kjer je v nedeljo med 18. uro in 18.25 starejši moški med prepirom z nožem huje poškodoval mlajšega, nato pa s kraja peš pobegnil.

Osumljenec ima začasno prebivališče v Sloveniji

26-letnik je zaradi poškodb kmalu zatem na kraju umrl. 48-letnika pa so policisti malo pred 19. uro istega dne izsledili in prijeli. Zaradi ureznin in vbodov, ki jih je tudi sam dobil med napadom, so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico, iz katere je bil nato premeščen v mariborsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

48-letniku, ki začasno biva in je zaposlen v Sloveniji, so po odpustu iz bolnišnice v sredo odvzeli prostost. Dan zatem so ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zanj odredil 30-dnevni pripor.

Motiv za umor še ni znan

Kot so navedli na murskosoboški policijski upravi, motiv za kaznivo dejanje do zdaj ni znan. Policija pa predhodno ni prejela nobenih prijav glede nasilja med udeleženima. Prav tako osumljenega še ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja.