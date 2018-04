Na obisku evropska komisarja Katainen in Navracsics

Na delovnem obisku v Sloveniji bosta danes podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, ter evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics. Prvi prihaja v sklopu t. i. evropskega semestra, drugi pa se bo posvetil vlogi kreativnega sektorja v moderni družbi.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen Foto: Reuters

Katainen tako prihaja v okviru vsakoletnega ciklusa usklajevanja proračunskih, gospodarskih in reformnih procesov v članicah unije.

Zjutraj bo najprej sodeloval na skupni seji odborov DZ za zadeve EU in za gospodarstvo, nato pa bo imel pogovore s premierjem Mirom Cerarjem, ki opravlja tekoče posle. Na delovnem kosilu se bo srečal še z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman, sprejel pa ga bo tudi predsednik republike Borut Pahor.

Popoldne se bo nato pred odhodom naprej na Hrvaško v Novem mestu v okviru dialogov Evropske komisije z državljani pogovarjal o prihodnosti EU, evropskem semestru, naložbah, gospodarstvu in kohezijskih sredstvih.

Slovenijo pozivajo k izvedbi zdravstvene in pokojninske reforme

Letošnje poročilo Evropske komisije o Sloveniji v okviru evropskega semestra sicer riše ugodno sliko o gospodarskih razmerah v državi, Slovenija pa je po šestih letih tudi odpravila makroekonomska neravnotežja in tako kot edina izstopila iz skupine držav s tovrstnimi neravnovesji.

Po drugi strani pa v Bruslju izpostavljajo, da mora Slovenija trenutne ugodne razmere izkoristiti za okrepitev konkurenčnosti in dvig razvojnega potenciala držav. Kot največji izziv omenjajo dolgoročna tveganja zaradi staranja prebivalstva, zaradi katerih je treba izvesti zdravstveno in pokojninsko reformo.

Komisar Navracsics se bo medtem v Ljubljani udeležil konference o vlogi kreativnega sektorja v moderni družbi, kjer bo sodeloval v pogovoru o kreativnosti kot orodju za regionalno sodelovanje, še posebej z balkanskimi in sredozemskimi državami, ki niso članice EU, in srečanja umetniških festivalov, kjer naj bi izpostavil pomen festivalov za razvoj regij in urbanih središč.