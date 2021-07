Na mejnih prehodih več kot 1.300 ljudi brez dokazil za prehod

Pretekli konec tedna na mejnih prehodih 1.364 ljudi ni predložilo dokazil o izpolnjevanju pogojev PCT za prehod meje. Policisti so jim izdali obrazce o seznanitvi z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in postopkom odreditve karantene. Obravnavali so tudi dva primera ponarejenih PCR-testov, so za STA pojasnili na policiji.