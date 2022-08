Na mejnih prehodih se čaka tudi več kot dve uri

Na prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj bodo strpni, naj načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije in se na ceste odpravijo spočiti in z brezhibnim vozilom.

Na mejnih prehodih s Hrvaško že od jutra beležijo podaljšane čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje, več kot dve uri, čakajo za izstop iz države v Sečovljah in Starodu. Do dve uri pa se na Gruškovju, Obrežju in Dragonji čaka že tudi na vstop v državo. Zastoji so tudi na cestah, trenutno na obeh straneh predora Karavanke.

Čakalne dobe so že zjutraj nastale na več mejnih prehodih. Za izstop iz države se trenutno najdlje čaka na Sečovljah in Starodu (več kot dve uri). Za vstop v Slovenijo se tu čaka do pol ure oziroma do ene ure, navaja prometno-informacijski center.

Čakalne dobe za vstop so sicer najdaljše na Gruškovju, Obrežju in Dragonji (do dve uri). Za izstop se tu čaka od pol do ene ure.

Čakalne dobe za vstop in izstop so trenutno še na Jelšanah (v obe smeri do pol ure) in Slovenski vasi (za vstop do pol ure).

Zastoji pred predorom Karavanke

Pričakovano prihaja tudi do zastojev na cestah. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg en kilometer. Krajši zastoj je tudi na avstrijski strani, predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Zaradi burje prve stopnje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

