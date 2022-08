Najbolj infarkten ponedeljek leta: tu vse boste čakali v koloni

1. avgust je strah in trepet vsakega slovenskega voznika, saj se takrat v Italiji začnejo počitnice oziroma ferragosto. To pomeni, da se čez Slovenijo proti Hrvaški in Madžarski odpravi večje število italijanskih voznikov. Njim se pridružijo še drugi turisti, ki se odpravljajo na počitnice. Rezultat je prometni kolaps na najbolj obremenjenih cestah.

Povečan promet proti Hrvaški

Vozniki bodo največ časa izgubili na avtocesti od Broda na gorenjski avtocesti mimo Kosez in Brda na ljubljanski zahodni obvoznici. Zaradi zastojev občasno zapirajo predor Šentvid. Stoječa kolona je tudi s strani Rudnika mimo izvoza Vič proti Primorski. A tisti, ki svojo pot nadaljujejo proti Hrvaški, bodo čakali tudi na mejnih prehodih.

Najhuje je na Jelšanah, Starodu in Gruškovju, kjer vozniki za prehod meje iz Slovenije čakajo do dve uri. Na Dragonji in Sečovljah se čaka za vstop v Slovenijo, na obeh mejnih prehodih je čakalna doba do dve uri. Kaotično je tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Predor zaradi kolone občasno tudi zapirajo. Vse bolj obremenjen je tudi mejni prehod Vinica, kjer vozniki za izstop iz države čakajo do pol ure.