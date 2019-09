Na mariborski univerzi naj bi bilo spornih 50 milijonov evrov izplačil

Pozornost revizorjev so poleg visokih izplačil vzbudili tudi posli univerze in njenih fakultet z nekaterimi izbranimi družbami, poroča Televizija Slovenija (TVS). Kot še navajajo, so nekateri redno zaposleni profesorji ob plači skupno prejeli za skoraj 30 milijonov evrov avtorskih honorarjev. Dodatnih 20 milijonov je bilo nakazanih redno zaposlenim kot zunanjim izvajalcem, pet milijonov evrov pa z univerzo povezanim dobaviteljem. Tičar je zato naročil še forenzični pregled poslovanja izbranih fakultet in dobaviteljev.

Revizorji opozarjali na sporno zapravljanje denarja

Revizorji so opozorili na številna tveganja, kot so prirejanje razpisov, davčne zatajitve, fiktivna izplačila in službena potovanja za osebne namene. Pozvali so celo, da se v posameznih primerih ugotovita kazenska in odškodninska odgovornost vpletenih.

Foto: STA A še preden je lahko Tičar odkritja leta 2017 predstavil na upravnem odboru univerze, je moral oditi v pokoj. "Z novim letom 2018 pa je bila moja pogodba o delu na univerzi skladno z zakonom končana in od takrat naprej nimam več podatkov, kaj se je dogajalo," je dejal.

Dokumenti so zato torej ostali v predalu, dokler se niso nedavno pojavili na nekaterih elektronskih naslovih. Predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Anže Logar je pojasnil, da je "posredoval dopis vsem resornim institucijam, ministrstvu za šolstvo, računskemu sodišču, policiji, in čakam na odgovore."

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer pa je opozoril, da "temu moramo priti do dna in zagotoviti, da se sredstva na javnih univerzah porabljajo transparentno in odgovorno".

Zadevo bo obravnaval upravni odbor univerze

Zdajšnji rektor univerze Zdravko Kačič, ki je v času preiskave deloval kot prorektor za finance, je očitke nazadnje komentiral junija letos ter postopkom Tičarja in revizorjev oporekal. "Smo se odločili, da opravimo še eno ... torej pregled te revizije in smo v to vključili inštitut za poslovodno računovodstvo ..., da bo potem podal svoje mnenje," je dejal.

Foto: STA Celotno zadevo naj bi še ta mesec obravnaval upravni odbor univerze. Na TVS so Kačiča prosili za dodatna pojasnila, a na univerzi molčijo. Nekatere ugotovitve revizorjev je že obravnavala policija, zdaj teče predkazenski postopek. "Če je prišlo do kakršnihkoli nepravilnosti, je nujno, da organi pregona ukrepajo in ustrezno sankcionirajo kršitelja," je dejal Štromajer. Logar pa poudaril, da je rahlo neverjetno, da ministrstvo doslej še ni opravilo neke podrobnejše analize.

Zadevo obravnava tudi računsko sodišče. Trenutno proučuje podatke, ki so jih prejeli od mariborske univerze, ter dokumentacijo v zvezi s podjemnimi in avtorskimi pogodbami na mariborski pravni fakulteti.

Kaj bodo storili na ministrstvu za izobraževanje, za zdaj še ni znano. Po podatkih televizije čakajo na poročilo mariborske univerze, ki naj bi ga prejeli do konca meseca.