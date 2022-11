Na kongresu Gibanja Svoboda še zadnji korak v združitvi z LMŠ in SAB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kongresu se bo po pričakovanjih zbralo približno tisoč članov stranke, zbrane pa bo med drugim nagovoril predsednik stranke in premier Robert Golob. Foto: STA

Člani Gibanja Svoboda se bodo danes v Mariboru zbrali na rednem kongresu stranke. Ta bo minil predvsem v znamenju združitve s po državnozborskih volitvah iz parlamenta izpadlima LMŠ in SAB. Kongres bo sicer namenjen tudi povezovanju članstva in krepitvi terenske mreže tik pred prvim nastopom stranke na lokalnih volitvah, navajajo v Gibanju Svoboda.

Gibanje Svoboda, LMŠ in SAB so se poleti uradno že združile. Članstvo LMŠ in SAB je zeleno luč združitvi s stranko premierja Goloba prižgalo v začetku junija, digitalni kongres Gibanja Svoboda pa je takšno odločitev podprl konec istega meseca.

Še zadnji korak v združitvi strank

Na današnjem kongresu pa bodo tako simbolno storili še zadnji korak v združitvi strank liberalne sredine. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je pred kongresom za STA ocenil, da slovenski politični prostor z združitvijo omenjenih strank "dobiva močno politično silo". Ob tem ocenjuje, da je stabilizacija političnega okolja po vseh letih negotovosti in političnih blokad nujna.

Stranka bo čez dober teden prvič nastopila tudi na lokalnih volitvah, nanje se podaja s 53 županskimi kandidati, svojo listo za občinski svet bodo imeli v 122 občinah.

Pozornost bodo namenili tudi referendumskim kampanjam

Beseda bo tako na kongresu tekla tudi o aktivnostih stranke v zadnjih dneh kampanje pred lokalnimi volitvami, pozornost pa bodo namenili tudi referendumski kampanji o zakonih o vladi, Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in dolgotrajni oskrbi.

Na kongresu se bo po pričakovanjih zbralo približno tisoč članov stranke, zbrane pa bodo med drugim nagovorili predsednik stranke in premier Golob, podpredsednica stranke in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, evropska poslanca Klemen Grošelj in Irena Joveva ter kandidat stranke za župana mesta ob Dravi Vojko Flis.