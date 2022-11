Koalicija na vrhu ugotavljala, da je nekaj zavez že izpolnjenih

Poslanci in ministri vladnih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so se danes sestali na prvem rednem koalicijskem vrhu. Kot je v izjavi za medije dejal premier Robert Golob, so se seznanili z opravljenim delom. Nekateri koalicijski cilji so že realizirani, druge so začeli izpolnjevati, je dejal in pozval na prihajajoče volitve in referendume.

"Začeli smo odstranjevanje žice z meje, odstopili smo od pogodbe za boxerje, pripravili smo izhodno covidno strategijo, sprejeli smo interventni zakon na področju zdravstva, da bomo lahko odpravljali čakalne vrste," je med izpolnjenimi cilji naštel prvak največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob.

Osnovna cilja za letošnjo jesen sta bila sicer področje draginje in obvladovanje epidemije covid-19.

Slovenija obrnila trend poteka inflacije

Pri prvem je izpostavil, da je bila ob nastopu te vlade letna inflacija 10,8-odstotna, danes je 9,9-odstotna. "V istem obdobju je v evrskem območju inflacija z osmih odstotkov zrasla na skoraj 11, kar pomeni, da je Slovenija obrnila trende na področju inflacije z odločno in premišljeno politiko hitreje od trendov v evrskem območju. To je najboljši dokaz tega, da so bili naši ukrepi pravočasni in učinkoviti," je dejal Golob.

Glede epidemije je ugotavljal, da "družba normalno deluje, da so najranljivejše skupine zaščitene in da smo se na nek način navadili živeti s covid-19". Ta dosežek je po njegovi oceni eden od pomembnejših te vlade. "Enako kot smo normalizirali politično ozračje skozi spoštljiv dialog, tako nam je uspelo tudi sprostiti ozračje z vidika ogroženosti in razkolov med prebivalstvom na področju soočanja z epidemijo," je navedel. Bistveno spremenjeno ozračje pa omogoča, da "se ljudje namesto s svojimi stiskami pretežno lahko ukvarjajo s tem, kako bi realizirali tiste svoje potenciale, ki jih mogoče v zadnjih dveh letih niso uspeli".

Foto: STA Glede strahov o zamiranju gospodarske rasti, pa je navedel, da "kamorkoli v gospodarstvu danes pridemo, nihče ne izpostavlja nobene druge težave razen pomanjkanja delovne sile".

Tudi o referendumih in interpelacijah

Koalicija je spregovorila tudi o prihajajočih referendumih in obravnavah interpelacij ministric za zunanje in notranje zadeve Tanje Fajon in Tatjane Bobnar v DZ, ki se obetata. Glede slednjih je koalicija "popolnoma enotna, jasna in odločna", "koalicija trdno stoji za obema ministricama". Enako bo veljalo, če pride do interpelacije ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki jo omenjajo v NSi.

Glede referendumov pa je pozval ljudi, naj gredo na volišče in obkrožijo trikrat za, za dostojno in varno prihodnost starejših, za učinkovito in javno Radiotelevizijo Slovenija in za učinkovito in razvojno orientirano vlado. Volivce je pozval tudi k udeležbi na predsedniških in lokalnih volitvah. "Res je pomembno, da se volivke in volivci v čim večjem številu udeležite vseh glasovanj. Zato, da jasno pokažemo, da večina Slovenk in Slovencev želi gledati v prihodnost, da bo ta vlada lahko normalno delala, da bo lahko uresničila cilje, ki smo jih napovedali že pred volitvami, in da bomo končno dobili prostor, da bomo lahko svoje delo normalno opravljali brez blokad v parlamentu s strani opozicije," je dodal premier.

Glede slednjega sta mu pritrdila tudi podpredsednika vlade, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec. Oba sta poudarila tudi, da lahko stranki v tej koaliciji in vladi izpolnjujeta svoje volilne obljube in koalicijske zaveze.