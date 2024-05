Na Kongresnem trgu zvezde plesa, ki je postal olimpijski šport #video

Glavna zvezda dogajanja je tekmovanje World Kidz Breaking Champion U18, na katerem bodo nastopili trenutno najboljši mladi 'breakerji' in 'breakerke' na svetu. Ob tem bo še pet drugih tekmovanj: 1 vs 1 breaking universe, 2 vs 2 multiverse battle in Beginner; največja novost letošnje izdaje je kategorija Choreo.

V soboto bo Kongresni trg z delavnicami zaživel že ob 9. uri, predtekmovanje bo steklo dve uri pozneje. Začetek programa na glavnem odru bo ob 16. uri, ob 20.30 pa bo finale. Ob 21.30 bo tekma All Stars, na kateri se bodo pomerile nacionalne reprezentance.

Nastopili bodo tudi trije mladi mojstri, ki so že navdušili slovensko občinstvo, in se bodo letos spopadli tudi v Parizu, kjer bo breakdance debitiral kot olimpijski šport – Bboy Alvin, Bboy Hiro10 in Bgirl Spidergirl.