Fiona Johnson Kocjančič, predsednica sekcije za moderni tekmovalni ples pri Plesni zvezi Slovenije in podpredsednica mednarodne plesne zveze. Foto: osebni arhiv Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je prejšnji teden sporočil, da bo na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 svojo olimpijsko priložnost prvič v zgodovini iger dočakala tudi ena od plesnih zvrsti, in sicer breakdancing. Tri nove športne panoge - športno plezanje, surfanje in skejtanje bodo na sporedu že v Tokiu.

O tem, kako razvita je breakdancing scena v Sloveniji in kakšen zagon ji bo dala želja po nastopu na olimpijskih igrah ali celo medalji, smo se pogovarjali s predsednico sekcije za moderne plese pri Plesni zvezi Slovenije (PZS) in podpredsednico mednarodne plesne zveze (IDO) Fiono Johnson Kocjančič.

Breakdance uspešnica olimpijskih iger mladih

"Na Plesni zvezi Slovenije smo po tihem upali in pričakovali, da bo breakdance na olimpijskih igrah v Parizu 2024 dobil priložnost, saj se je o tem govorilo že kar nekaj časa. Ne smemo pozabiti, da je bil breakdance že del olimpijskih iger za mlade, in sicer del programa mladinskih olimpijskih iger - YOG 2018 Buenos Aires (Argentina)."

Prva olimpijska naslova med mladimi sta leta 2018 osvojila 17-letna Japonka Ram in in leto dni starejši ruski plesalec Bumblebee.



Ruski plesalec Bumblebee je leta 2018 postal prvi breakdance plesalec z olimpijsko medaljo na igrah mladih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Johnson Kocjančičeva je bila na tekmovanju prisotna kot članica mednarodne zveze IDO. Pravi, da je šlo za izjemen in nepozaben dogodek, ki je potekal na prostem, v športnem parku za mlade. "Menim, da je tako energijo in vzdušje treba doživeti in da je vsekakor tudi to pripomoglo k temu, da smo dosegli uvrstitev breakdancinga na olimpijske igre. Vsi se tega trenutka veselimo. Naši brejkerji in tudi drugi. Svet plesa si zasluži sodelovati na igrah in stopiti ob bok vrhunskim športnikom," je prepričana dolgoletna plesna učiteljica, mentorica in koreografinja.

Zakaj od vseh plesnih zvrsti prav breakdance?

In zakaj je bil od vseh plesnih zvrsti izbran prav breakdance? Johnson Kocjančičeva kot podpredsednica mednarodne plesne zveze IDO meni, da je bil breakdance med plesnimi disciplinami plesno preferiran in kot prvi izbran delno zaradi usmeritve v urbane športe, delno pa tudi zaradi osebnih interesov pomembnih pokroviteljev.

Ne gre zanemariti niti dejstva, da breakdance na olimpijske igre prinaša šov, ki bi med gledalce lahko privabil več mladih. Tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je po koncu olimpijskih iger mladih leta 2018 dejal, da bo to tudi tako imenovane klasične športe spodbudilo k novostim.

Olimpijski prvak mladih Bumblebee med eno od svojih plesnih predstav:

Kako do čim bolj objektivnih ocen?

Glede ocenjevanja se sogovornica strinja, da nobene plesne zvrsti ni lahko ocenjevati, verjame pa, da se kakovost brejkerja hitro prepozna.

"Vsaka mednarodna zveza ima svoj sistem ocenjevanja, tisto, kar je skupno vsem, pa je dobra tehnična izvedba akrobatike, zelo pomembna je muzikaličnost ter tekoče in povezano izvajanje elementov, ki optimalno izrabljajo prostor. Pomembni sta odzivnost na nasprotnega tekmovalca in nadgradnja njegovega plesnega izziva.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Dejansko gre za to, kdo pokaže več, kdo doseže višji tehnični nivo in po domače ob tem bolj zabava občinstvo. Ti tekmovalci so vrhunski športniki, ki morajo za svojo vrhunsko pripravljenost izpolnjevati veliko področij: fleksibilnost, agilnost, moč, vzdržljivost, optimalno telesno pripravljenost, znanje akrobatike, znanje plesne koreografije ..." pravi predsednica sekcije za moderni ples pri Plesni zvezi Slovenije.

Za zdaj še ni znano, kako bo s kvalifikacijami in kvotami. "Na mladinskih olimpijskih igrah je lahko nastopil po en moški in ženski predstavnik posamezne države, drugih informacij pa za zdaj še nimamo. Žal."

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ulični ples, ki se lahko izvaja povsod

Breakdance je v Sloveniji precej razvit, a bolj v neorganizirani obliki kot v plesnih šolah, ugotavlja sogovornica.

"V osnovi je to ulični ples, ki ga lahko plešemo praktično povsod. Zato verjamemo, da je bistveno bolj razvit, kot si lahko predstavljamo, saj potrebujemo zgolj nekaj metrov prostora in glasbo, da se plesno ustvarjanje začne," opisuje in dodaja, da je treba ob tem pohvaliti članice PZS, ki se ukvarjajo z razvojem breakdancinga v Sloveniji, saj že vrsto let opažajo izjemen napredek in hitro rast kakovosti plesalcev.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Koliko Slovencev se ukvarja z breakdanceom?

Natančnih podatkov o številu slovenskih plesalcev, ki se ukvarjajo z breakdancingom, zveza nima. "Natančnega podatka nimamo, štejemo lahko zgolj tiste, ki se prijavijo na naša nacionalna tekmovanja. Verjamemo pa, da ko bomo začeli s pripravami plesalcev za kvalifikacije, bo odziv neverjeten in nepričakovan. V naših vrstah imamo veliko talentiranih posameznikov, ki lahko krojijo sam svetovni vrh in kot sem že omenila, stopijo ob bok najboljšim na svetu."

Finančna podpora in vlaganje v plesno infrastrukturo?

Johnson Kocjančičeva verjame, da bo magnetičnost olimpijskih iger pozitivno učinkovala ne samo na razvoj slovenskega breakdancinga, ampak na celotno plesno sceno.

"Kaj vse bo to dejansko prineslo, še ne vemo, se pa nadejamo, da bodo pristojne institucije ples prepoznale kot pomembno športno disciplino. To bi se moralo odražati v večji finančni podpori iz razpisov kakor tudi vlaganj v ustrezno plesno infrastrukturo."

Sogovornica pričakuje vsaj za 30 odstotkov povečan vpis brejkerjev v plesne šole.