Na dodiplomski in enoviti magistrski študij je na univerzah na voljo 19.792 vpisnih mest, na katerih se je v prvem prijavnem roku prijavilo 14.524 kandidatov, medtem ko je skupaj letos razpisanih 11.951 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.620 in 7.331 za podaljšanje bivanja. Foto: STA

Začenja se novo študijsko leto, še pred uradnim začetkom pa bodo univerze in študentske organizacije danes novincem tradicionalno izrekle dobrodošlice. Ker so javne univerze zaradi katastrofalnih avgustovskih poplav podaljšale roke vpisa za en mesec oziroma do 30. oktobra, bodo končni podatki o tem, koliko študentov bo v novem študijskem letu študiralo na slovenskih univerzah, znani šele v začetku novembra. Že zdaj pa se ve, da bo kar nekaj tistih, ki so oddali prošnjo za bivanje v študentskih domovih, ostalo brez postelje. Tako v Ljubljani kot tudi na Obali postelj še vedno močno primanjkuje, medtem ko v Mariboru tega problema nimajo.

V prvem roku je bilo na fakultete sprejetih 11.632 bodočih študentov, vpisi v drugem roku še potekajo, saj so zaradi avgustovskih poplav javne univerze podaljšale rok vpisa za en mesec oziroma do 30. oktobra. Vseh vpisnih mest za redni in izredni študij je 19.792. Na ljubljanski univerzi je na voljo še 2.855 vpisnih mest, na mariborski 2.074, na primorski 809, na novogoriški 185, na novomeški univerzi 224, na Novi univerzi 197 ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih pa 1.463 vpisnih mest.

V novo študijsko leto vstopajo tudi študenti višjih šol, za katere je na voljo 11.800 vpisnih mest. V prvem roku je bilo na 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol s 33 razpisanimi študijskimi programi sprejetih 1.930 bodočih študentov, v drugem pa še 1.593.

Na Kongresnem trgu bosta bruce zabavala Slon in Sadež

Pred uradnim začetkom študijskega leta bodo univerze in študentske organizacije novincem tradicionalno izrekle dobrodošlice. Na ljubljanski univerzi bodo svoje novopečene študente spet pričakali s tradicionalnim Pozdravom brucem. Sprejeli jih bodo na Kongresnem trgu, kjer jih bo v novo študijsko leto pospremil rektor Gregor Majdič, na odru pa bosta študente zabavala Slon in Sadež.

Na mariborski univerzi so teden pred začetkom študijskega leta pripravili uvajalni teden za bruce. V tem času so študente opremili z vsemi potrebnimi informacijami, da se bodo lahko že prve tedne v največji meri posvetili študiju. Pri tem jim z informativno akcijo Dostop pomaga študentska organizacija (ŠOUM). Študenti mape prejmejo ob vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane in v študentskem naselju.

Primorska univerza študijsko leto že tradicionalno pričenja s sprejemom brucev, ki poteka kot srečanje županov obalnih občin ter predstavnikov študentske organizacije, univerze in fakultet z uvodnimi nagovori. Tokrat bodo mlade v živo pozdravili v novi stavbi Fakultete za management. Za informacije o študiju bo tudi tokrat poskrbela Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP).

Novogoriška univerza ob začetku novega akademskega leta za študente, še zlasti za bruce, pripravlja orientacijski dan univerze, ki bo v torek v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Tam jih bo sprejel in pozdravil rektor Boštjan Golob.

Ležišč v študentskih domovih občutno premalo

Poleg vpisa na fakultete in višje šole so morali študenti, ki ne prihajajo iz okolice univerzitetnih središč, poskrbeti tudi za streho nad glavo. Do 23. avgusta so morali oddati prošnjo za bivanje v študentskih domovih, kjer pa ni prostora za vse.

Študentski dom Ljubljana zaradi prenove doma ŠD3, ki bo trajala predvidoma do konca leta, razpolaga s 457 ležišči manj. Novinci se zato vseljujejo še počasneje kot sicer, pravijo v domu. V Ljubljani sicer, enako kot na Obali, že tako primanjkuje postelj.

Glede spremenjene dinamike vseljevanja novincev v ŠDL je Igor Brlek iz Študentskega doma Ljubljana (ŠDL) za STA pojasnil, da so morali čez poletje zaradi prenove razseliti največji dom ŠD3, ki bo v prenovi do novega leta. Zato vseljevanje poteka nekoliko počasneje kot v preteklem študijskem letu.

V Ljubljani zaradi večjega povpraševanja od ponudbe študenti pogosto ostanejo brez postelje v študentskem domu, kjer po podatkih ŠDL primanjkuje vsaj deset odstotkov ležišč, pravi Brlek. Prestolnica ima 29 študentskih domov z okoli 7.500 posteljami, največ jih je v kampusu v Rožni dolini.

Do 23. avgusta so v domu po njegovih besedah na 7.029 razpisanih mest prejeli skupaj 9.138 vlog za sprejem in podaljšanje bivanja, kar je 2.109 vlog več kot postelj. Sicer pa to ni končna številka, saj se po novem lahko študenti, kot pravi, prijavijo za subvencionirano bivanje tudi med študijskim letom.

Po pojasnilu Brleka naj bi nove zmogljivosti dobili do leta 2027, ko naj bi bila zgrajena domova na Roški in Gerbičevi. Kot je poudaril, bi z novima domovoma pridobili nekaj več kot sedemodstotno povečanje, kar pomeni skupaj do 540 ležišč. A Brlek pričakuje, da se bo študentska populacija še večala, zato si v ŠDL želijo, da bi zgradili tudi dom na Litostrojski cesti ob že obstoječem, kar bi pomenilo še dodatnih 380 ležišč oz. skupno povečanje kapacitet zavoda za nekaj več kot deset odstotkov.

Povprečna cena bivanja v študentskem domu v Ljubljani je 77,25 evra mesečno, najnižja stanarina je v domu Akademski kolegij, ki je sicer z Mestno občino Ljubljana podaljšal najemno pogodbo do 1. oktobra 2024, in znaša 44,84 evra, najvišja pa je za enoposteljno sobo v domu na Litostrojski in znaša 135 evrov. V stanarino so všteti vsi stroški razen varovanja in dežurstev, ki jih stanovalci opravljajo na vhodih v domove.

Na Obali manjka okoli tisoč postelj

Tako kot v Ljubljani se tudi na Obali soočajo s pomanjkanjem ležišč za študente. Na primorski univerzi so razpisali 758 subvencioniranih ležišč, prejeli pa so 1.167 prošenj, 653 za sprejem in 514 za podaljšanje bivanja. Odločbe o izpolnjevanju pogojev je dobilo 405 študentov novincev, ostali pa jo prejmejo v tem tednu, je za Siol.net pojasnila Dubravka Ražman iz Študentskih domov Univerze na Primorskem.

Na Obali bi potrebovali okrog tisoč dodatnih postelj. Razlog je v tem, da je zasebni trg pod vedno večjim vplivom Airbnb in podobnih platform in se sobe raje oddajajo turistom, je za STA pojasnil direktor Študentskih domov Univerze na Primorskem Viljem Tisnikar. To se ne dogaja samo pri nas, podobna opažanja so potrdili predstavniki več univerz po Evropi, je dodal.

Za zapolnitev te vrzeli je univerza od koprske luke odkupila samski dom na Prisojah. Stavba se drži obstoječega študentskega doma s 160 posteljami. Dela se zaključujejo, tako da bo novih 82 postelj s 1. oktobrom nared za študente. V lani dokupljenem bivšem Garni hotelu Pristan pa so že uredili 55 postelj za študente.

Ležišče v študentskih domovih v lasti Univerze na Primorskem bo študenta s pravico do subvencioniranega bivanja od 1. oktobra povprečno stalo 123,71 evra na mesec.

V Mariboru čakajočih na študentsko posteljo ni

Medtem pa v Mariboru problemov s pomanjkanjem študentskih ležišč nimajo. Do letos so vse tiste, ki so oddali vlogo za sprejem v poletnih mesecih, v študentski dom vselili do konca novembra.

"V naslednjem mesecu bo znano, ali bo tudi letos tako. Treba je upoštevati, da bomo predvidoma konec leta pridobili še dodatna 103 ležišča v Domu 1, hkrati pa pričakujemo, da se bo Dom 15 z 68 ležišči začel obnavljati," so pojasnili iz študentskih domov mariborske univerze.

Poudarili so, da pri obnovah zmanjšujejo število ležišč na račun povečanja kakovosti bivanja, zato bo treba v prihodnje glede na številčnejše generacije po oceni vodstva povečevati kapacitete cenovno dostopnejših javnih študentskih domov.

Povprečna cena za posteljo v študentskem domu znaša trenutno 113,16 evra. Cena je odvisna od bivalne kapacitete (apartma, sistem sob, garsonjera), v kateri biva študent, in od tega, ali biva v dvoposteljni ali enoposteljni sobi. Cene so v razponu od 83,22 do 156,22 evra.

Država sicer nudi tudi subvencije, ki veljajo za javne in zasebne študentske domove oziroma za zasebnike s subvencijo. Ta že nekaj let znaša slabih 28 evrov v javnih domovih oziroma 32 evrov v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih.

Tudi število subvencij za zasebnike je že nekaj let, kot je opozoril Brlek, nespremenjeno, tako so tudi letos razpisali 600 subvencij za bivanje pri zasebnikih. "Novost je, da so se v razpis vključile tudi občine Radovljica, Jesenice, Bled, Bohinj, Kranjska gora in Žirovnica, ker je tam nekaj višješolskih in visokošolskih programov, nimajo pa kapacitet za bivanje študentov," je poudaril.

Ministrstvo namenja primorskim študentskim domovom 545 subvencij za zasebnike, medtem ko subvencij za bivanje pri zasebnikih v Mariboru ni na voljo. Subvencijo lahko pridobijo študenti v Dijaškem domu Celje, kjer je Fakulteta za logistiko, v Mariboru pa subvencije za študente lahko pridobita še Dijaški dom Prometne šole in Družinski center MIR.

Novosti za študente

Študente v novem študijskem letu čaka tudi nekaj novosti. Tako za tiste, ki so že v sistemu študentske prehrane, za prihajajoče študijsko leto ne bo potreben osebni obisk na točki subvencionirane študentske prehrane (SŠP), temveč bodo pravico podaljšali preko aplikacije SŠP ali spletne strani.

Obetajo se tudi spremembe pri državnih štipendijah. Zakonske rešitve naj bi omogočile hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije.