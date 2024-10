Začenja se novo študijsko leto

Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Visokošolski minister Igor Papič jim je v poslanici zaželel uspešno leto.

Na ljubljanski univerzi bodo novince pričakali s tradicionalnim Pozdravom brucem. Sprejeli jih bodo na Kongresnem trgu, v novo študijsko leto pa jih bo pospremil rektor Gregor Majdič. Pomembne informacije o študiju bodo bruci lahko izvedeli na 50 stojnicah 23 fakultet in treh akademij, kjer jih bodo sprejeli starejši kolegi študentske organizacije.

Mariborska univerza je za novince pripravila t. i. bruc paket, s katerim jim bo zaželela dobrodošlico in ponudila osnovne informacije o študiju na univerzi. Tradicionalno dobrodošlico jim pripravlja tudi mariborska študentska organizacija z informativno akcijo Dostop.

Primorska univerza bo študijsko leto že tradicionalno pričela s sprejemom brucev, ki poteka kot srečanje županov obalnih občin ter predstavnikov študentske organizacije, univerze in fakultet z uvodnimi nagovori. Mladim bodo dobrodošlico izrazili v Portorožu na fakulteti za turistične študije - Turistica. Za informacije o študiju bo tudi tokrat poskrbela študentska organizacija primorske univerze.

Novogoriška univerza je ob začetku novega akademskega leta za študente, še zlasti za bruce, pripravila orientacijski dan univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Tam jih bo sprejel in pozdravil rektor Boštjan Golob.

Minister Papič je študentom in zaposlenim v poslanici zaželel uspešno študijsko leto. "Študentke in študenti, bodite radovedni, profesorice in profesorji, vzpodbujajte njihovo radovednost," je med drugim zapisal minister.

Pirc Musar: Študij odpira vrata v svet znanja, raziskovanja in ustvarjalnosti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob začetku študijskega leta študentkam in študentom, profesorjem in vsem zaposleni na visokošolskih ustanovah zaželela veliko uspeha. "Študij je pomemben korak v osebni in profesionalni rasti, ki vam odpira vrata v svet znanja, raziskovanja in ustvarjalnosti," je poudarila.

"V tem času, ko stopate na pot novih izzivov, vas želim spodbuditi, da se zavedate moči sodelovanja, povezovanja in solidarnosti, ki so ključne vrednote ne le v akademskem svetu, ampak tudi v širši družbi," je v poslanici zapisala predsednica republike.

Kot je poudarila, je pomembno, da študente, ne glede na fakulteto ali smer študija, povezuje skupni cilj - iskanje novih znanj, inovativnih rešitev in prispevanje k boljšemu svetu. Sodelovanje med različnimi fakultetami, oddelki in strokovnimi področji je po njenem mnenju tisto, kar omogoča celostno razumevanje kompleksnih izzivov, s katerimi se soočamo.

Zato jih, kot je dodala, v prihodnjem letu poziva, da povezujejo znanje, ki ga bodo dobili vsak na svoji študijski smeri, in tako spodbujajo multidisciplinarni pristop pri iskanju odgovorov na aktualne izzive. Poleg tega pa se ne sme pozabiti na solidarnost, tako znotraj študentskih skupnosti kot tudi širše.

"Pomembno je, da si med seboj nudimo podporo in pomoč, še posebej takrat, ko nastopijo zahtevnejši trenutki," je izpostavila Pirc Musar. Dodala je, da je v času, ko se mnogi mladi soočajo z različnimi izzivi, kot so finančna negotovost, osebne stiske ali pa iskanje ravnotežja med študijem in drugimi obveznostmi, ključno, da skupaj gradimo okolje, kjer je skrb za druge prav tako pomembna kot skrb za lastni razvoj.

"Naj vas spremljata radovednost in pogum za raziskovanje, a naj vas vodi tudi skrb za sočloveka in odgovornost do širše skupnosti. Zavedajte se, da lahko z združevanjem moči in usklajenim delovanjem dosežete veliko, tako na osebni kot tudi družbeni ravni," je sklenila predsednica in vsem zaželela študijsko leto, polno novih priložnosti, znanja in osebnega napredka.