Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov. Foto: Ana Kovač

Danes se izteče rok za prijavo na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024. Rok so podaljšali za en teden zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale ob nedavnih poplavah, v ujmi prizadeti študenti pa so upravičeni tudi do dodatnih sto točk.

Do dodatnih sto točk so upravičeni tudi študentje, ki so prošnjo za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja oddali že pred odločbo. Ti študentje lahko pristojni pisarni za študentske domove sporočijo, da želijo zaprositi za dodatne točke iz razloga nedavnih poplav in svojo prošnjo dopolnijo.

Oddaja prošnje prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

V skladu z javim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024, ki je dostopen prek spletne strani ministrstva, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto.

Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 23. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala najkasneje danes. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

11.951 mest za subvencionirano bivanje

Skupaj je razpisanih 11.951 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.620 in 7.331 za podaljšanje bivanja, ter 42 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Preberite tudi: