Na konferenci Alme Mater o napredku za varnost in dostojanstvo

Visokošolski zavod Alma Mater Europaea - ECM gosti mednarodno znanstveno konferenco Za človeka gre: Družbeni in tehnološki napredek za varnost in dostojanstvo. Osrednji govorec, ekonomist Jeffrey Sachs, je danes dejal, da lahko tehnologija nosi izboljšave ali uničenje, treba pa je zavestno izbrati prvo in razhajanja reševati z dialogom, ne z orožjem.

"Svet ni takšen, kot bi moral biti," je Sachs dejal v predavanju o geopolitiki spreminjajočega se sveta na tokratni 11. konferenci, ki poteka v Mariboru. "Obupno potrebujemo geopolitiko miru, a je na žalost nimamo," je opozoril, prepričan, da ima Evropa trenutno le "hujskače k vojni", ne diplomatov. To pa je zelo narobe, saj je svet tik pred izbruhom vseobsegajočega konflikta, je dodal.

Sachs je spomnil na besede nekdanjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačov, ki je po njegovih besedah največji državnik sodobne dobe: "A nismo ga poslušali. Nismo razumeli, kaj je poskušal povedati. Govoril je o Evropi kot skupnem domu, enostransko je razpustil Varšavski pakt in to je pomenilo konec hladne vojne. In kakšen odgovor je dobil?"

ZDA po besedah Sachsa niso naredile miselnega preskoka, da je Rusija lahko partner, ne sovražnik, in to se čuti še danes. "Evropa pa le sledi ZDA," je prepričan. Spomnil je, da je sam delal kot svetovalec tako Gorbačova kot nekdanjega ukrajinskega predsednika Leonida Kučme. "In povem vam, da ni nobenega razloga za trenutno vojno, temveč je bila storjena le vrsta strašnih napak, za katere nosijo veliko odgovornost ZDA," je dejal.

To je konflikt, ki se je gradil 30 let

"Ideja, da se je vojna v Ukrajini začela februarja 2022, ker je Putin iracionalen človek, ki želi biti Peter Veliki, je preprosto mit iz ameriških pripovedi. To je konflikt, ki se je gradil 30 let. Na žalost izvira iz ameriške drže, po kateri lahko ZDA delajo, kar hočejo, ker so najmočnejša država na svetu," je še povedal ameriški ekonomist.

Oprl se je tudi na izjave nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja in dejal, da je "naša tehnologija tako močna, da lahko izkoreninimo revščino, obenem pa je tako močna, da lahko uniči planet". "Vsaka tehnologija ima dvojno uporabo. Lahko se uporabi za ustvarjanje ali uničenje, za mir ali vojno," je dejal.

To po besedah Sachsa velja tako za orožje kot za druge tehnološke inovacije, med drugim v biotehnologiji. "Lahko razvijamo nova zdravila ali pa nove patogene viruse," je dejal. Sam verjame, da je virus, ki povzroča bolezen covid-19, najverjetneje prišel iz laboratorija in ne iz narave. "Tehnologija nikoli ne poda sama odgovora, kako jo bomo uporabili. To je naša odločitev," je še povedal.

"Moramo se premakniti k diplomaciji in sodelovanju. Moramo razumeti osnovno idejo, da vojna ni le uničujoča in grozljiva, ampak je tudi najboljše sredstvo za odvračanje pozornosti od resničnih problemov, s katerimi se soočamo. Ker medtem uničujemo planet," je še dejal Sachs na konferenci v Mariboru.

Ta je po besedah predsednika Alma Mater Europaea - ECM Ludvika Toplaka namenjena predstavitvi svetovnih dosežkov slovenski akademski in drugi strokovni javnosti ter soočenju slovenske znanosti s svetovnimi dosežki. Njena posebnost je tudi v tem, da vanjo dejavno vključujejo študente vseh študijskih stopenj.

Pirc Musarjeva: Govorjenje o vrednotah in etiki ni dovolj

Dogodek poteka pod pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar. Kot je predsednica dejala v uvodnem nagovoru zbranim, govorjenje o vrednotah in etiki, tudi v povezavi z znanstvenim in tehnološkim napredkom, ni dovolj.

"Potrebno je njihovo udejanjanje v življenju posameznika in skupnosti. Visoka etična načela in vrednote so zagotovila, da bo znanje uporabljeno v korist človeštva. Bistveni mehanizmi pri tem pa so medgeneracijski prenos znanja, vrednot in etike, vključno z večjo vlogo vzgoje," je povedala.

"Potrebno je jasno sporočilo vsem, zlasti najmlajšim, da bomo kot družba bolje živeli, če bomo krepili solidarnost in bili drug do drugega strpni in spoštljivi," je dodala Pirc Musarjeva.

Papič: Tehnološki in družbeni razvoj sta od nekdaj povezana

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je dejal, da sta tehnološki in družbeni razvoj od nekdaj povezana, še nikoli pa nista potekala tako hitro kot danes. "Pomembno je, da sta oba tempa čim bolj usklajena. Le tako se bosta družba in tehnika razvijali v pozitivni smeri," je menil.

Do prihodnjega petka bo s prispevki na konferenci nastopilo več kot 300 avtorjev iz več kot 30 držav. "Kot na konferencah v prejšnjih letih prihajajo z vodilnih svetovnih univerz," je dejal predsednik organizacijskega odbora konference Jurij Toplak.