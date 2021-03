Komisarka: Pomanjkljivosti šolanja na daljavo je treba odpraviti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel je na današnji mednarodni konferenci Alma Mater Europaea izpostavila pomen digitalne transformacije na vseh področjih naših življenj. “Digitalne tehnologije so pripomogle, da se je študijski proces v času krize in kljub njej nadaljeval”, je v svojem govoru dejala evropska komisarka.

"A vendarle je kriza razgalila tudi pomanjkljivosti digitalnega učnega procesa in izpostavila nujo, da se te pomanjkljivosti odpravijo.” Jasno je, da potrebujemo trajnostne in vključujoče rešitve digitalnega izobraževanja za vse, tudi za prikrajšanje učence, dijake in študente.

Pri pa tem je pomembno, da povečamo vlaganja v povezanost, opremo, osvajanje digitalnih spretnosti in sposobnosti, inštruiranje, kakovostne vsebine in digitalno pedagogiko”.

Pahor: Digitalizacija ni izbira ampak nuja

Predsednik države Borut Pahor je poudaril, da je pandemija prinesla nesluteno pospešitev digitalizacije ter razvoja novih tehnologij in načinov zato “digitalizacija ni več izbira, digitalizacije je nuja”, je dejal predsednik Pahor in poudaril, da je pri digitalni transformacije človeške družbe je tako treba najti neko pravo ravnovesje med tehnološkim in družbenim razvojem.

Pri iskanju odgovorov na izzive, ki jih je zadal Covid19, je evropska komisarka posebej izpostavila, da je v nastajanju nova vseevropska platforma za izobraževanje in raziskave. Platforma, ki bo v enotnem digitalnem oblaku povezovala raziskovalce, profesorje in študente ter druge deležnike na področju izobraževanja in znanosti.

V današnjem večernem plenarnem zasedanju, s pričetkom ob 18. uri, bo imel osrednje predavanje profesor Jeffrey Sachs iz Columbia University. Gre za enega najbolj reprezentativnih ekonomskih strokovnjakov in finančnih mislecev na svetu, vizionarja na področju trajnostnega razvoja v obdobju digitalne tranzicije. Na zaključni okrogli mizi prvega dne pa bodo ob 30. obletnici monetarne suverenosti Slovenije sodelovali dr. France Arhar, dr. Boris Pleskovič in dr. Laurence Hewick.