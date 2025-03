Plemenite kovine so inovativna nagrada zaposlenim

Motivacija in zadrževanje nadarjenih zaposlenih sta danes ključni nalogi sodobnih podjetij, kjer ima veliko vlogo nagrajevanje zaposlenih. V Sloveniji od leta 2022 podobno kot v Nemčiji velja Zakon o dohodnini (Zdoh-2), kjer lahko podjetja nagrado za poslovno uspešnost izplačajo ali v denarju ali pa tudi v plemenitih kovinah, kot sta zlato in srebro.

S tem lahko zagotavljajo večjo varnost v času starosti. Poleg tega plemenite kovine prinašajo edinstveno simboliko, ki je povezana s prestižem in višjim socialnim statusom, kar povečuje notranjo motivacijo zaposlenih.

Najboljši hranilci vrednosti

Plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, so najboljši hranilci vrednosti premoženja tudi v negotovih časih. Zagotavljajo varno zaščito pred inflacijo, imajo notranjo vrednost, ne nosijo kreditnega tveganja in jih ni mogoče napihniti. Dodajanje zlata in srebra k naložbenemu portfelju zmanjšuje tveganje, povezano z drugimi oblikami naložb, kot so delnice ali obveznice. Za uravnoteženo in varno upravljanje portfelja pa je ključna razpršenost.

O tem bo govora v petek, 21. marca, na Mednarodni investicijski konferenci v Opatiji. Predavala bo dr. Mojca Gornjak, direktorica na finančno-računovodskem področju v svetovalnem podjetju Andersen Slovenija, ki bo predstavila davčni vidik in prednosti za preudarne vlagatelje.

Mednarodna investicijska konferenca

Konferenca je sicer namenjena vsem, ki želijo pametno vlagati v prihodnost in sprejemati informirane odločitve o investicijah. Glavni govorec je finančni analitik in upravljavec skladov Dimitri Speck, ki je v Nemčiji prodal kar dva milijona izvodov svoje knjige Največji finančni balon vseh časov. Predaval bo o prepoznavanju pravih trenutkov za investicije in maksimiranju donosov. Knjigo v slovenskem prevodu bodo kot darilo prejeli vsi udeleženci, predgovor pa je napisal nekdanji slovenski finančni minister Janez Šušteršič.

Predaval bo tudi Mark Valek, priznani soavtor In Gold We Trust Report, enega najvplivnejših in najpogosteje citiranih poročil o zlatu, inflaciji in monetarni politiki na svetu. Na svojem predavanju bo podal globlji vpogled v trende trga plemenitih kovin s praktičnimi strategijami za pametne investicije. Govora bo tudi o "tragediji evra" oziroma kritični analizi delovanja evroobmočja. O tem bo predaval prof. dr. Philipp Bagus, priznani ekonomist in profesor ekonomije na Universidad Rey Juan Carlos v Madridu. Med govorci so še ustanoviteljica, predsednica in dekanja na IEDC prof. dr. Danica Purg, dr. Andrej Grubišić, prof. dr. Šime Ivanjko in številni drugi.

Več o konferenci, predavateljih in prijavi si lahko preberete na povezavi .

Konferenca je odlična priložnost za podjetnike in menedžerje, ki iščejo nove strategije za rast in diverzifikacijo premoženja, za izkušene in nove vlagatelje, ki želijo bolje razumeti trende in priložnosti na trgu, ter finančne svetovalce in strokovnjake, ki želijo nadgraditi svoje znanje in svojim strankam ponuditi še boljšo podporo.

Elementum, d. o. o., je slovensko podjetje, ustanovljeno pred 19 leti, specializirano za naložbe v plemenite kovine. S podjetji, povezanimi v Evropsko gospodarsko interesno združenje Elementum Evropa EWIV, deluje tudi v Nemčiji, Švici, na Hrvaškem in Portugalskem z več kot 50 tisoč strankami in več kot 900 milijonov evrov generiranih naložb v plemenite kovine. Zagotavlja finančno varnost in rast premoženja s strategijo "Zagotovo več", individualnim svetovanjem in izobraževalnimi programi Elementum Akademije. Podjetje je tudi član evropskega združenja Elementum Europa EWIV, ki povezuje strokovnjake s področja plemenitih kovin.