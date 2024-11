Sestala se bo konferenca SD

Na konferenci bodo volili tudi njeno novo vodstvo. Edini kandidat za predsednika konference je za zdaj Jernej Štromajer, ki med drugim v stranki vodi strokovni svet za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za podpredsednico pa Mija Javornik, generalna sekretarka ženskega foruma.

V skupni predstavitvi, ki jo je pridobila STA, sta kandidata med drugim poudarila, da mora konferenca postati križišče socialdemokratskih pogledov na politiko ter prostor sklepanja dogovorov o skupnih aktivnostih in prioritetah.

Začeli bodo s pripravami na volitve

Konferenca bo tako danes opravila tudi razpravo o delu stranke in koalicije in začela priprave na naslednje volitve. Te se namreč bližajo, v predstavitvi ugotavljata kandidata, zato je treba ključna stališča začeti predstavljati danes, da jih bo do volitev "elektorat lahko prepoznal za kredibilno alternativo in volilno opcijo glede na druge politične tekmece". Med ključnimi temami so pokojninska in davčna reforma ter zdravstvo, pa tudi posledice plačne reforme v javnem sektorju in uvajanja dolgotrajne oskrbe.

"Propadel referendum glede Jeka 2 nam je lahko vsem grenka izkušnja, kako ne delati politike in da se s podporo in voljo ljudi ne gre igrati," ob tem ugotavljata Štromajer in Javornikova. Dodajata še, da če v doglednem času (npr. do konca leta) ne bo premika glede realizacije vprašanj z junijskih referendumov, bo treba na ravni konference SD "doreči lastne zakonske rešitve ter sprožiti ustrezno politično akcijo (tako na terenu kot v državnem zboru) za uzakonitev na referendumu izražene volje ljudi".

Glede volilnega programa pa ugotavljata, da ne potrebujejo novega, pač pa morajo v stranki svoja sporočila in prioritete le ustrezno izpiliti, prilagoditi ter izostriti.