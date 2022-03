Dekanja z Oxforda: Kitajci so dokaj rasistični, menijo, da belopolti ne delajo dovolj #video

Na jubilejni že deseti konferenci Za človeka gre v organizaciji Alma Mater Europaea in Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki je letos posvečena etičnim izzivom digitalne transformacije, so prvi dan nastopili podpredsednika Evropske komisije Maroš Šefčovič in Dubravka Šuica ter vodilna imena znanosti v Evropi.

Največ vprašanj od več kot tisoč udeležencev je prejela dekanja Pravne fakultete Univerze v Oxfordu Mindy Chen-Wishart, ki je osrednje predavanje posvetila rasizmu. Dekanja je lani začela gibanje #RaceMeToo, s katerim spodbuja, da ljudje delijo svoje osebne izkušnje in z njimi spodbujajo razpravo.

"Vsi smo podzavestno pristranski. Vi ste, jaz sem," je opozorila Chen-Wishartova. "Šele ko si to priznamo in se zavedamo, lahko pristranskost zmanjšamo. Pomembno je, da se postavimo v položaj diskriminirane osebe in pokažemo empatijo. A najboljši odziv na rasizem je ogorčenje," je dodala.

Presenetilo jo je vprašanje iz občinstva, ali so tudi belopolti žrtve ljudi drugih ras. "Mislim, da so Kitajci dokaj rasistični. Menijo, da belopolti ne delajo dovolj," je odgovorila.

Osrednji gost uvodnega dne je bil tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Izpostavil je, da je potreba po etičnih vidikih digitalne preobrazbe v ospredju prav v času trenutne vojne v Ukrajini. "Vesel sem, da bo Evropa na tem področju nastopila skupaj z vzpostavitvijo evropskega kibernetskega ščita," je poudaril minister in dodal, da je Slovenija v preteklem letu napredovala na evropski lestvici digitaliziranosti.

Predsednik in častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu Klaus Mainzer in Felix Unger sta poudarila, da mora biti digitalni razvoj sredstvo v službi etike in trajnostne družbe. "Digitalna preobrazba zahteva družbeno in humanistično spoznanje za vzpostavitev ravnotežja med hitrim tehnološkim in družbenim razvojem ter solidarno pravičnostjo," je uvodoma dejal prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea. Podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica je napovedala novo evropsko strategijo oskrbe za podporo moškim in ženskam pri iskanju najboljše oskrbe in najboljšega življenjskega ravnovesja zanje.

Na konferenci, ki bo trajala do 18. marca 2022, bo 60 panelov in okroglih miz z več kot 250 nastopajočimi. V ponedeljek bosta med drugim okrogli mizi o avtonomni vožnji in pogovor z Dimitrijem Kochenovim, zagovornikom ukinitve potnih listov in vizumov. Na konferenci vsakoletno nastopijo voditelji svetovne znanosti, med njimi pogosto profesorji z univerz, kot so Harvard, Cambridge, Oxford, Columbia in druge.

Alma Mater Europaea ima 1.600 študentov na 28 študijskih programih na doktorski, magistrski in dodiplomski stopnji. Lahko se pohvali z najvišjo zaposljivostjo diplomantov med univerzami in fakultetami v Sloveniji. "Pri konferenci sodelujejo vsi študenti. Doktorski predstavljajo svoje raziskave, magistrski pripravljajo in objavljajo recenzije in dodiplomski pišejo povzetke referatov," je povedal dr. Sebastjan Kristovič, koordinator študijskega procesa.



Evropska akademija znanosti in umetnosti je združenje dva tisoč znanstvenikov, med katerimi je 33 prejemnikov Nobelove nagrade. Akademija ima sedež v Salzburgu.