Na Ptuju vse slabše razmere, v Bohinju zaprli šolo

Na internem oddelku ptujske bolnišnice, v katerem se je ta teden zgodil vdor novega koronavirusa med bolnike, so do zdaj opravljena testiranja pokazala devet okužb med pacienti, ki so jih že premestili na razširjeni oddelek za bolnike s covid-19, je danes povedal strokovni vodja bolnišnice Teodor Pevec. Okužena je tudi ena od zaposlenih.

Kot je dodal strokovni vodja bolnišnice Teodor Pevec, imajo na oddelku za bolnike s covid-19 trenutno 22 pacientov, preostali bolniki z internega oddelka pa so za zdaj negativni in ležijo na območju sive cone, kjer bodo v prihodnjih dneh odvzeli dodatne brise. Zdravstveno osebje z njimi ravna, kot da so pozitivni.

Trpijo redni programi

"S tem je pomembno, praktično za tretjino, zmanjšan obseg internega oddelka, stvari pa se hitro poslabšujejo," je dejal Pevec in povedal, da so po posvetu z epidemiologi testirali predvsem bolnike. Kljub temu strokovni direktor pravi, da je vzdušje med zaposlenimi še naprej konstruktivno, se pa vsi zavedajo težav, v katerih smo vsi skupaj, zato počnejo vse, kar je potrebno, za izboljšanje razmer. Z začetnih 12 postelj na oddelku za bolnike s covid-19 so zdaj tega razširili že na 22 postelj, že konec prihodnjega tedna naj bi imeli na voljo 30 postelj. S tem po besedah Pevca glede na število postelj in velikost bolnišnice trenutno spadajo verjetno med večje bolnišnice za covid-19 v Sloveniji.

Foto: STA Zaradi tega seveda trpijo redni programi. Že zdaj imajo na minimum zmanjšan negovalni oddelek, tam je le nekaj bolnikov, ki jih ne morejo poslati nikamor drugam, dnevno zmanjšujejo ginekološke kirurške posege, samoplačniških aktivnosti praktično ni več.

"Hitro prihajamo na čas, ko bomo lahko izvajali le nujne zadeve," je dejal Pevec in dodal, da je trenutno zunaj pogona enajst zaposlenih, ki so bili ali okuženi ali pa morajo biti v karanteni zaradi stika z okuženimi. Nekaj se jih bo prihodnji teden sicer vrnilo, a še verjetneje je, da bo nekaj novih moralo v karanteno, zato so zelo veseli, da jim je na pomoč s kadri priskočila ormoška psihiatrična bolnišnica.

V ptujski bolnišnici so sicer oddelek za bolnike s covid-19 vzpostavili na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje, ta je po mnenju strokovnega direktorja dokaj primerno ločen od preostalega dela bolnišnice. Že zdaj iščejo dodatne prostore, če bi se to izkazalo za potrebno, še navaja STA.

Bohinjsko osnovno šolo zaradi okužb zaprli, pouk poteka na daljavo

Na Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici se je v zadnjih dneh močno povečalo število okuženih z novim koronavirusom. Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužb, zaradi česar bi lahko zmanjkalo kadra tudi za šolanje na daljavo, je od danes matična šola zaprta, pouk za vse učence pa poteka na daljavo.

Težavo predstavlja predvsem naraščanje okužb z novim koronavirusom med učitelji in strokovnim kadrom. Do danes so zabeležili že šest okužb med zaposlenimi, ki so v teh dneh še izvajali dejavnost v šoli. Medtem, ko se učenci predmetne stopnje od ponedeljka šolajo na daljavo, namreč pouk za mlajše učence še poteka v šolah.

Če se bodo okužbe še naprej širile, šola ne bo več imela zadosti kadra za izvajanje pouka niti na daljavo. Da bi preprečili nadaljnje širjenje in da bi bilo tudi v prihodnje zagotovljeno vzgojno izobraževalno delo, je štab civilne zaščite Občine Bohinj skupaj z županom Jožetom Sodjo in vodstvom šole v torek sklenil, da se matična šola zapre, piše STA.

Tako so z današnjim dnem že vsi učenci matične bohinjske osnovne šole prešli na šolanje na daljavo. Kako bo pouk potekal po šolskih počitnicah, ki bodo prihodnji teden, bo odvisno od odločitve vlade in situacije z okužbami v prihodnjem tednu.

Ker na šoli vedo, da bodo nekateri od staršev imel zaradi te nenadne odločitve težave z zagotavljanjem varstva za svojega otroka, bodo do konca tega tedna organizirali varstvo za učence od prvega do tretjega razreda. Starše pa prosijo, da se te možnosti poslužujejo le v primeru, ko res ne najdejo druge možnosti.

"Na šoli smo v preteklosti delali vse, da bi preprečili stanje, v katerem smo se sedaj znašli. Žal je virus izredno razširjen in v tej situaciji je edino, kar nam še preostane, da zapremo šolo. Prihodnji teden so počitnice, ki upam, da bodo prinesle kanček optimizma v naše delo," je v sporočilu staršem zapisala ravnateljica Mojca Rozman, poroča STA.