Na Igu se utapljajo v gostem prometu, rešitve še ni na vidiku #video

Glavni cilj voznikov je prestolnica, večina pa jih pripelje iz smeri Kočevja, da bi se izognili gneči skozi Škofljico, so poročali na Planetu. Škofljica medtem že 14 let čaka na obvoznico. Do danes jim je uspelo zabiti le nekaj količkov. "Ne razumem, zakaj te ceste še ni v državnem prostorskem načrtu," pravi župan občine Ig Janez Cimperman.

Župan: V jutranjih prometnih konicah so razmere neznosne

Količki so ljudi samo razjezili. Že tako imajo malo dvorišča, pa še tega jim bodo vzeli, saj so naravovarstveniki na predvideni trasi čez Ljubljansko barje našli skoraj izumrlo kobilico temno šaševko in metulja barjanskega okarčka. "Vprašanje je, ali okarček sploh živi na tej lokaciji. Do zdaj nisem dobil še nobenih raziskav," je poudaril Cimperman.

Ižanska cesta se v času prometnih konic utaplja v pločevini. Skozi ozko križišče se v eni uri zgrne tudi 500 vozil. Foto: Planet TV

A zaradi, kot je dejal župan, navideznega metulja se njegova občina iz dneva v dan spopada z gostejšim prometom: "Že nas je tako veliko, potem je tu še pritisk iz kočevske smeri. Seveda so v jutranjih konicah razmere neznosne."

Dnevni migranti, ki se vozijo v Ljubljano, pred zastojem na Škofljici zavijejo proti Želimljam in Igu. S tem se izognejo zastoju, razburjajo pa krajane Iga in župana, ki je dejal, da bo kmalu tako, kot je na prepolni Škofljici.

Rešitve za ureditev prometa še ni na vidiku

Rešitve še ni na vidiku, saj na ministrstvu za infrastrukturo danes na vprašanje, v kateri fazi je projekt, niso odgovorili. Kot kaže, pa ne prav daleč, saj so z okoljskega ministrstva sporočili, da se pri vplivih na okolje oni vključijo šele, ko dobijo pobudo iz infrastrukture.

Te pobude za zdaj še ni. "Kaj bomo storili, ko bo res neznosno? Verjetno bomo začeli uporabljati ljudsko nepokorščino," je napovedal župan Cimperman. Nepokorščino bodo izvajali v obliki zapiranja cest skozi občino, so še poročali na Planetu.