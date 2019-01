Ptujčani zahtevajo novo obvoznico: "Trese se vse naselje" #video

Prebivalci naselij Jezero in Spuhlja blizu Ptuja so zaradi kolone tovornjakov, ki se vsak dan vali mimo njihovih hiš, na koncu z živci. Po najbolj kritični, zelo ozki Ormoški cesti se namreč vsak dan zapelje tisoč tovornjakov. Najhuje je ob jutranjih in popoldanskih konicah, ko se zaradi kolon vozil iz naselij skoraj ni mogoče vključiti v promet, hkrati pa hrup presega dovoljene ravni.

Krajani zahtevajo, da se čim prej zgradi nujno potrebna obvoznica, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Kadar tukaj nasproti pripeljeta dva tovornjaka, se pravzaprav sploh ne moreta srečati. Pločniki so zelo ozki ali pa jih sploh ni," je dejala domačinka Sergeja Puppis Freebairn, sicer tudi članica tamkajšnje civilne iniciative, ki opozarja na težave prebivalcev zaradi preobremenjene ceste.

Domačinka: Trese se vse naselje, najhuje je ob nedeljah zvečer

Ker je na omenjeni cesti tudi šolska pot, gost promet pomeni resno grožnjo tudi otrokom, je poudarila Puppis Freebairnova, ki sicer dodaja, da so razmere najhujše ob nedeljah zvečer: "Pri nas se vse trese. Trese se vse naselje, ker gre takrat, ko se sprosti tovorni promet, skozenj na stotine kamionov."

Skozi omenjeni del Ptuja na leto pripelje pet milijonov vozil, na dan pa 16 tisoč, od tega tisoč tovornjakov. Po omenjeni cesti vozijo tovornjaki z mejnih prehodov Zavrč in Središče ob Dravi. Razlogov za to naj bi bilo več, med drugim tudi to, da se tovornjakarji s tem izognejo plačilu cestnine na avtocesti.

Civilna iniciativa si zato že več let prizadeva, da bi zgradili obvoznico. Idealna bi bila severna obvoznica, ki bi povsem zaobšla Ptuj. "Za nas je nesprejemljivo, da promet, ki se še naprej povečuje, še naprej teče skozi naše naselje," je dejala Puppis-Freebairnova.

Ptujska županja: Severna obvoznica ni sprejemljiva za nikogar

Vendar pa je nova ptujska županja Nuška Gajšek jasno poudarila, da obvoznice po severni strani ne bo. "Severna obvoznica ni sprejemljiva za nikogar, ker Puhov most takšnega prometa nikakor ne prenese. V poštev pride južna obvoznica s tretjim mostom, obvoznica po severni strani pa ne," je povedala Gajškova.

Na občini bi radi zgradili južno obvoznico in dodaten most, vendar jim pri tem dela težave območje Nature 2000. Čeprav na občini poudarjajo, da bi se temu lahko izognili, člani civilne iniciative pričakujejo konkretne in čim hitrejše rešitve. Vsekakor pa se bodo dela za nujno potrebno obvoznico predvidoma začela komaj čez šest let, so še poročali na Planetu.