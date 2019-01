Upor na Lavrici: Krajani proti razširitvi ceste v štiripasovnico #video

V ljubljanskem predmestju Lavrica na robu Barja domačini vre, ker se že leta dušijo v izpušnih plinih. Prebivalcem je prekipelo zaradi vsakodnevnih jutranjih in popoldanskih kolon ob izjemno prometni Dolenjski cesti. Skozi Lavrico namreč dnevno zapelje kar 20 tisoč avtomobilov in pet tisoč tovornjakov.

Da je onesnaženost zraka na Lavrici primerljiva s kakovostjo zraka v nekaterih evropskih prestolnicah, so pred leti potrdili tudi v Bruslju. Dolenjsko cesto namreč obremenjujejo vozniki, ki se iz Ribnice in Kočevja vsakodnevno vozijo na delo v prestolnico, ter prebivalci Grosupljega in okolice, ki se poskušajo izogniti kaosu na avtocesti, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zaradi ogrožene vrste metulja ne bo obvoznice

Rešitev je obvoznica, vendar je ta zaradi nasprotovanja ekologov padla v vodo. Obvoznica gre namreč čez Barje, ki je območje Nature 2000, kjer velja zaščita ptic in naravnih habitatov. Na tem območju med drugim živi tudi ogroženi metulj okarček.

Prebivalci Lavrice nasprotujejo razširitvi dvopasovne državne ceste v štiripasovnico tudi zato, ker naj bi bila to samo začasna rešitev. Foto: Planet TV

Prav omenjena vrsta metulja je po poročanju Planeta velika ovira za mirno življenje na Lavrici. Država krajanom zdaj kot edino rešitev ponuja razširitev dvopasovne državne ceste v štiripasovnico, kar je za krajane nesprejemljivo.

Krajani opozarjajo, da bi štiripasovnica zelo posegla v njihova življenja

Prebivalci Lavrice novemu predlogu nasprotujejo, saj pravijo, da projekt ni realen. Načrt ceste predvideva dva pasova širine treh metrov, dva pasova širine 2,9 metra ter dva pločnika in kolesarski stezi v širini 2,5 metra. Med hišami in ograjami bi bilo tako samo dobrih 14 metrov prostora, cesta pa bi s tem dodobra posegla v življenja ljudi.

"Ko te promet enkrat zbudi, potem ni več spanca. Ko prikolica pride na udarno jamo, se strese vsa hiša," je pojasnil domačin Ivo Dremelj. Trese se tudi hiša Antonije Majnič, ta je povedala, da jo je strah hrupa, vlage in avtomobilskih izpušnih plinov.

Štiripasovnica bi obremenila od pet do šest tisoč ljudi

Promet, ki ga Majničeva opazuje skozi okno, bo namreč širitev ceste privedla še bližje njeni hiši. To ni osamljen primer, je opozoril predstavnik tamkajšnje civilne iniciative Bojan Božič: "Če bo ta obremenila Lavrico in del Škofljice, je to od pet do šest tisoč ljudi."

Sploh ker naj bi to bila začasna rešitev, sanje o pravi obvoznici namreč še vedno živijo, so še poročali na Planetu.