Na Hrvaškem z goreče barke rešili slovensko družino

V zalivu hrvaškega otoka Ist je v torek zvečer izbruhnil požar na plovilu, na katerem je bila štiričlanska slovenska družina. Vsi so se rešili, v nesreči ni bilo poškodovanih, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja, čeprav je plovilo v celoti pogorelo in zatem potonilo.

Potniki so ob izbruhu požara poskakali v morje in priplavali do obale. Požar so gasili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva in poklicni gasilci iz Zadra. Plovilo je zatem potonilo.

Predstavniki luške kapetanije v Zadru so slovensko družino prepeljali v Zadar, preiskava požara pa še poteka, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.