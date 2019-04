Na Hrvaškem nova pravnomočna sodba v škodo LB in NLB

Županijsko sodišče v Zagrebu je v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, po kateri morata Ljubljanska banka in NLB Privredni banki Zagreb plačati več kot 9 milijonov dolarjev glavnice, obresti in stroške postopka. Slovenija meni, da so te odločitve v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške.

Kot so danes še sporočili s slovenskega ministrstva za finance, je drugostopenjsko sodišče zavrnilo pritožbi Ljubljanske banke (LB) in Nove ljubljanske banke (NLB) ter potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugodilo tožbenemu zahtevku Privredni banki Zagreb (PBZ) za plačilo glavnice 9.185.141,76 ameriških dolarjev (približno 8.170.000 evrov) ter plačilo obresti in stroškov postopka. Novo pravnomočno sodbo proti LB in NLB je županijsko sodišče v Zagrebu izdalo sredi marca, v NLB pa so jo dobili ta teden.

NLB bo negativne finančne posledice v primeru prisilne izpolnitve omenjene sodne odločbe nadomestil republiški sklad za nasledstvo.

Odločitve sodišč v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške

Na ministrstvu so poudarili, da so odločitve hrvaških sodišč v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške, ki izhajajo iz sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju iz Mokric.

Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da je vprašanje jamstev SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije za devizne hranilne vloge v poslovnih bankah in njenih podružnicah nasledstveno vprašanje, kar potrjuje tudi memorandum, ki sta ga Slovenija in Hrvaška podpisali 11. marca 2013 v Mokricah. Memorandum o soglasju nadalje določa, da bo Hrvaška do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in PBZ sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

Foto: Tina Deu

Slovenska vlada se je v memorandumu zavezala, da bo po njegovem podpisu v državnem zboru začela s postopkom ratifikacije pogodbe o pristopu Hrvaške k EU. Slovenija je svoj del obveznosti izpolnila, Hrvaška ne, so še zapisali na finančnem ministrstvu.

Kot so dodali, Slovenija po sodbi županijskega sodišča znova izraža zaskrbljenost in nezadovoljstvo zaradi kršitev mednarodnih obveznosti in določb prava EU s strani Hrvaške ter arbitrarne in napačne razlage slovenskega ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije s strani hrvaških sodišč.

Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška v celoti izpolnila svoje mednarodne obveznosti in do končne razrešitve vprašanja prevzema jamstev nekdanje SFRJ za devizne vloge, vložene v poslovnih bankah in njihovih podružnicah na območju nekdanje SFRJ, zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov pred hrvaškimi sodišči, ki sta jih začeli Zagrebačka banka in PBZ.

Ob tej priložnosti Slovenija ponovno poudarja, da sta načeli vladavine prava in mirnega reševanja sporov temeljni pravni načeli v sodobni mednarodni in evropski skupnosti, so še poudarili na finančnem ministrstvu.