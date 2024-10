Kranjski policisti so bili v petek okoli 20.30 obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Kokrice. Storilec je nasilno vstopil v notranjost skozi balkonska vrata in si prilastil nekaj denarja. V soboto zvečer so bili obveščeni tudi o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Brnika. Storilec je nasilno vstopil skozi okno in si prilastil nakit.

Škofjeloški policisti pa so bili v soboto zjutraj obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo. Storilec je želel nasilno vstopiti v hišo skozi kletno okno, a mu to ni uspelo. Kot so pojasnili na PU Kranj, o vseh treh dejanjih še zbirajo obvestila, o izsledkih pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so opozorili, da so dnevi že krajši in temnejši, storilci kaznivih dejanj pa s tem postajajo aktivnejši. "Zato policisti svetujemo, da tudi, če od doma odidete le za krajši čas, v trgovino, na sprehod in podobno, poskrbite, da hiša ali stanovanje ne dajeta videza, da v njej oziroma v njem ni nikogar. Pomembno je, da zaprete vsa okna in zaklenete vrata. Če ima vaša nepremičnina ograjo, senzorske luči, alarmno napravo, je še toliko bolj varnejša," so zapisali.

Ponovili so, da je treba biti pozoren na neznane osebe in vozila, iz katerih bi si lahko nepridipravi ogledovali okolico in se pripravljali na izvršitev kaznivega ravnanja. "Zapomnite si podatke o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe, saj ti podatki policistom lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, če bi do takega dejanja prišlo," so navedli.

Ob daljši odsotnosti velja sosede, prijatelje, sorodnike prositi za redno praznjenje pošte iz nabiralnika in občasne obhode, vrednejše predmete pa hraniti v bančnih ustanovah, so sklenili.