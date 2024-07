Neznanci v Kanalu poskušali vlomiti v bančni avtomat

Neznani storilci so v nedeljo okoli 4. ure zjutraj v naselju Kanal poskušali vlomiti v bančni avtomat in nato pobegnili. Policisti pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi jim lahko nudili koristne informacije o dogodku, naj jih pokličejo oziroma obiščejo policijsko postajo, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci vstopili v objekt v središču Kanala in začeli vlamljati v bančni avtomat z notranje strani. Storilce so kmalu zatem zalotili in so s kraja pobegnili.

Policisti in kriminalisti so takoj začeli izvajati vse aktivnosti tako na kraju kot tudi v širši okolici. Poskušali so izslediti storilce, ki so se s kraja z osebnim vozilom odpeljali v smeri Zgornjega Posočja, nato pa se je za njimi izgubila vsakršna sled. Kljub številnim izvedenim aktivnostim pa policisti storilcev še niso izsledili, so sporočili.

O dogodku so obvestili pravosodne organe, okoliščine kaznivega dejanja pa še preiskujejo.